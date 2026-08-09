Madrid acoge una prueba piloto del nuevo módulo de pila de combustible (FCPM) de Bosch. Un autobús del fabricante Irizar equipado con esta tecnología va a estar varias semanas transportando pasajeros en la capital española como parte de un proyecto operado por Alsa dentro del sistema de transporte público madrileño.

La prueba se desarrollará especialmente en rutas donde la elevada autonomía de la pila de combustible permita demostrar todo su potencial. En Europa, iniciativas como ésta cobran cada vez más relevancia ante el objetivo de la Unión Europea de reducir en un 90% las emisiones de carbono de los autobuses urbanos para 2030, impulsando la búsqueda de soluciones de transporte fiables y libres de emisiones.

"La pila de combustible es el complemento perfecto para los sistemas de propulsión eléctricos de batería, también en el transporte de pasajeros", afirma Thomas Pauer, miembro del consejo del área empresarial Mobility y presidente de la división Bosch Power Solutions. "Esta tecnología es especialmente adecuada para autobuses que recorren largas distancias cada día y que apenas tienen oportunidades de recarga durante la ruta. Con esta prueba podemos demostrar que la tecnología de pila de combustible de Bosch está preparada para responder a las exigencias del transporte de pasajeros a gran escala".

Bosch prueba en Madrid su nuevo sistema de pila de combustible de hidrógeno / Bosch

Durante las últimas semanas, el vehículo ha superado exhaustivas pruebas y ha obtenido las homologaciones necesarias. Ahora, su operación diaria en condiciones reales permitirá confirmar la robustez y las ventajas del sistema de propulsión de pila de combustible. El autobús está equipado con el sistema de pila de combustible FCPM C190 de Bosch.

Esta solución compacta, basada en una configuración horizontal de doble pila de combustible, ofrece una potencia continua de 190 kW. Gracias a la capacidad de almacenamiento de hidrógeno, el vehículo puede alcanzar autonomías superiores a los 1.000 kilómetros, con tiempos de repostaje de apenas 10 a 15 minutos. Estas prestaciones permiten su utilización tanto en servicios urbanos como interurbanos.

Además del FCPM C190, Bosch ofrece el FCPM C300, diseñado para autocares y camiones de gran tonelaje. La gama se completa con el FCPM C100, que, con una potencia continua de 100 kW y un diseño plano, está especialmente pensado para autobuses urbanos.

La normativa europea impulsa la innovación en el transporte público

Las regulaciones europeas están acelerando la búsqueda de alternativas a los motores diésel por parte de operadores y empresas de transporte urbano. Además de las medidas orientadas a mejorar la calidad del aire en las ciudades, la normativa climática exige sistemas de propulsión más respetuosos con el medio ambiente. Así, para 2030, las emisiones de carbono de los nuevos autobuses urbanos deberán reducirse en un 90 % respecto a los niveles de 2019. En el caso del resto de categorías de autobuses, este requisito entrará en vigor a partir de 2040.

Los vehículos equipados con módulos de pila de combustible, reconocidos por la UE como vehículos de cero emisiones, pueden desempeñar un papel importante en la consecución de estos objetivos. Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), en 2025 se matricularon en la Unión Europea más de 38.000 autobuses nuevos.

Bosch y su apuesta por la cadena de valor del hidrógeno

Bosch mantiene una firme apuesta por el desarrollo de la economía del hidrógeno y trabaja en soluciones tecnológicas para su producción, distribución y uso. En 2025, la compañía anunció el lanzamiento de su pila de electrólisis PEM Hybrion para la producción de hidrógeno. Además, Bosch desarrolla tecnología para motores de hidrógeno y suministra componentes para sistemas de inyección directa e indirecta.

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A finales de 2025, un equipo de desarrolladores de Bosch recibió el Premio Alemán del Futuro, el galardón que concede el presidente federal de Alemania a la innovación tecnológica, por el desarrollo de la pila de combustible móvil.