Hennessey quiere recuperar la conducción analógica con su nuevo Blackbird, pero solo para el disfrute de unos pocos

El Hennessey Blackbird es el tercer hiperdeportivo desarrollado por la firma estadounidense tras el Venom GT y el Venom F5 y supone todo un cambio de filosofía. En lugar de buscar únicamente cifras de velocidad, nace como un modelo pensado para maximizar la experiencia de conducción, apostando por un motor atmosférico, cambio manual y una interacción completamente analógica con el conductor.

Entre sus principales características destaca un nuevo motor V8 atmosférico de 6,2 litros, desarrollado junto a Ilmor Engineering, con una potencia estimada de entre 800 y 850 CV y capaz de superar las 9.000 rpm. Está asociado exclusivamente a una caja de cambios manual de seis velocidades con rejilla metálica y envía toda la potencia al eje trasero. Hennessey anuncia un 0 a 100 km/h (60 mph) en 2,5 segundos y una velocidad máxima de 354 km/h (220 mph).

Fuera pantallas

También refuerza esa sensación el habitáculo, que rompe con la tendencia actual y elimina prácticamente cualquier pantalla. En su lugar ofrece un gran cuentarrevoluciones analógico, controles físicos, llave tradicional y una integración discreta del teléfono móvil para funciones como navegación, Apple CarPlay y Android Auto, manteniendo el protagonismo absoluto de la conducción.

El Hennessey Blackbird es el tercer hiperdeportivo de la firma estadounidense, pero también el primero concebido para priorizar las sensaciones de conducción frente a la búsqueda de récords de velocidad. / Hennessey

A diferencia de otros hiperdeportivos, el Blackbird también está pensado para recorrer largas distancias. Hennessey asegura que puede cubrir cómodamente más de 1.280 kilómetros en un solo día, gracias a un habitáculo más amplio, mayor capacidad para equipaje, cuatro portavasos y un enfoque claramente orientado al turismo de altas prestaciones.

El chasis es completamente nuevo y está construido en fibra de carbono, al igual que la carrocería, con un peso objetivo inferior a 1.360 kg (3.000 libras). Además incorpora suspensión adaptativa, neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2 y ayudas electrónicas como ABS y control de tracción, aunque sin renunciar a un planteamiento eminentemente analógico.

Precio del nuevo Hennessey Blackbird

Obvimente, el diseño, inspirado en el avión espía Lockheed SR-71 Blackbird, es otro de las rasgos distintivos de este Hennessey. Esa influencia se aprecia en las proporciones, la línea lateral, el escape de cuatro salidas en forma de rombo y, sobre todo, en dos estabilizadores verticales traseros activos que se despliegan automáticamente a partir de 71 mph (114 km/h).

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La producción estará limitada a 71 unidades, con un precio inicial de 2,5 millones de dólares antes de impuestos. Se fabricará en Texas y las primeras entregas están previstas entre 2029 y 2030, aunque más de dos tercios de la producción ya tienen propietario antes incluso de su presentación pública