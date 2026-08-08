Dime donde vives y te diré cuánto te cuesta asegurar tu moto

El seguro es uno de los principales gastos de aquellos que poseen una moto, y se ha vuelto más costoso a lo largo de este año en España. La prima media de una póliza a terceros ampliada ha experimentado una subida del 11% en comparación con el 2025, pasando de una tarifa media de 159 euros anuales a situarse en los 177 euros.

Sin embargo, esta cifra global puede variar considerablemente según el perfil del conductor, la antigüedad del vehículo o la provincia en la que se asegure.

Hasta cien euros de diferencia según la ubicación

La provincia de residencia sigue siendo uno de los factores que más influye en el precio de los seguros. En áreas que registran una menor tasa de siniestralidad, menor densidad de tráfico urbano o una menor incidencia de robos, se establecen tarifas más reducidas. En este lado se sitúan Zamora, encabezando la lista con una prima media de 129 euros al año. Entre algunas otras de las provincias más económicas encontramos Ávila, con 131 euros al año; Segovia, con 136 euros al año; La Rioja, con 137 euros al año y Guadalajara con 142 euros al año.

En el otro lado de la lista, la provincia de Soria registra la prima más elevada con unos 231 euros anuales; seguida por Cantabria, con 213 euros anuales; Álava, con 201 euros anuales; Orense, con 193 euros anuales y Huesca, con 186 euros anuales. Esta diferencia territorial genera una brecha que supera los 100 euros entre la provincia más económica y la más costosa.

La antigüedad de la moto rebaja la prima

La fecha de matriculación del vehículo constituye otro gran pilar que condiciona el precio del seguro. Las motocicletas con menos de doce meses de antigüedad afrontan el recibo más caro, con una media de 191 euros al año. A medida que el vehículo acumula rodaje, el importe del seguro se va reduciendo. De uno a cinco años, la prima se sitúa en 181 euros; entre cinco y diez años, en los 173 euros; y entre diez y veinte años; la media se sitúa en los 159 euros. Las motos que superan los veinte años, tienen una prima media de 139 euros anuales.

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Precio medio anual del seguro de moto según la antigëdad del vehículo / Rastreator

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