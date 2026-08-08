Coches eléctricos por menos de 35.000 euros, perfectos para el Plan Auto+

Los turismos que no superan los 35.000 euros de precio reciben el porcentaje máximo de los 4.500 euros de ayuda asignado al criterio económico, lo que se traduce en 1.125 euros más que se suman a los 2.250 euros por ser eléctricos.

Por lo tanto, atender al precio del vehículo es también importante para conseguir el máximo posible de las ayudas previstas por el Plan Auto+ y en este listado encontrarás coches 100% eléctricos a la venta por menos de 35.000 euros.

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Obviamente, a la hora de calcular el precio del coche, hay que mirar las ofertas que haya activas en el momento y confirmar si el precio incluye o no tanto los descuentos del Auto+ como el CAE. Igualmente, los importes pueden variar según se financie el coche o se pague al contado, del mismo modo que no todas las marcas incluyen los gastos de transporte o similares.