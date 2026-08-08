Coches
Coches eléctricos por menos de 35.000 euros, perfectos para el Plan Auto+
En este listado hay diferentes modelos eléctricos ya a la venta en España por debajo de los 35.000 euros, la barrera de precio para conseguir el porcentaje máximo de las ayudas.
Los turismos que no superan los 35.000 euros de precio reciben el porcentaje máximo de los 4.500 euros de ayuda asignado al criterio económico, lo que se traduce en 1.125 euros más que se suman a los 2.250 euros por ser eléctricos.
Por lo tanto, atender al precio del vehículo es también importante para conseguir el máximo posible de las ayudas previstas por el Plan Auto+ y en este listado encontrarás coches 100% eléctricos a la venta por menos de 35.000 euros.
- BYD Dolphin Surf: desde 19.990 euros, sin ningún tipo de descuento ni ayuda. La batería tiene dos tamaños entre los 220 y los 322 kilómetros en ciclo combinado.
- BYD Dolphin: a partir de 21.865 euros con descuento del Plan Auto+ aplicado y ofertas. Autonomía de 559 kilómetros en ciclo urbano.
- BYD Atto 2: desde 21.465 euros con una agresiva campaña comercial y Plan Auto+. Autonomía de 450 kilómetros en ciclo urbano.
- Citroën ë-C3: desde 21.350 euros a los que restar los 4.500 euros del Plan Auto+, CAE y otros descuentos. La versióon de acceso tiene 215 kilómetros de autonomía.
- Citroën ë-C3 Aircross: a partir de 20.340 euros al contado con CAE y Plan Auto+.
- Citroën ë-C4: desde 23.890 euros con CAE y Plan Auto+.
- Cupra Raval: hay varias versiones y, a falta que llegue la de acceso, la más económica empieza en los 28.320 euros con oferta comercial y 328 kilómetros de autonomía.
- Dacia Spring: desde 16.245 euros, con descuento comercial y CAE. La autonomía declarada en ciclo combinado es de 225 kilómetros.
- Dongfeng Box: precio al contado de 23.859 euros con descuento del CAE. Con 340 kilómetros de autonomía.
- Fiat Grande Panda Electric: precio al contado a partir de 23.050 euros, con una autonomia de 320 kilómetros en ciclo combinado.
- Fiat 600e: a partir de 27.750 euros con descuentos y promociones, sin Plan Auto+.
- Hyundai Inster: a partir de 15.605 euros con descuentos comerciales y con batería pequeña, con 327 kilómetros de autonomía en ciudad.
- Kia EV2: desde 20.330 euros financiando y con CAE y la batería pequeña.
- Kia EV3: a partir de 24.530 euros, la oferta financiando y con CAE.
- Leapmotor T03: desde 12.950 euros incluyendo Plan Auto+ y 900 euros de CAE y una autonomía de 395 kilómetros en ciclo urbano.
- MG4 Electric: desde 27.795 euros con descuento, CAE y Plan Auto+. Hasta 545 kilómetros de autonomía.
- Opel Frontera Electric: financiando y con descuentos y ayudas, a partir de 24.175 euros. A partir de 305 kilómetros de autonomía.
- Opel Corsa Electric: a partir de 21.865 euros financiando y con descuentos comerciales y ayudas.
- Peugeot E-208: desde 29.070 euros al contado, con 433 kilómetros de autonomía eléctrica combinada.
- Renault 5 E-Tech: desde 23.056 euros al contado con CAE y descuento comercial. La batería pequeña homologa 310 kilómetros.
- Renault Twingo E-Tech: a partir de 17.463 euros para la batería pequeña, financiando y con descuentos sin contar con Plan Auto+ ni CAE.
Obviamente, a la hora de calcular el precio del coche, hay que mirar las ofertas que haya activas en el momento y confirmar si el precio incluye o no tanto los descuentos del Auto+ como el CAE. Igualmente, los importes pueden variar según se financie el coche o se pague al contado, del mismo modo que no todas las marcas incluyen los gastos de transporte o similares.
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