Changan Automobile ha presentado la actualización del Deepal S07 MY26. Esta renovación introduce importantes avances técnicos en el sistema de propulsión, la suspensión y la gestión energética, acompañados de un equipamiento de serie aún más completo.

El modelo ya está disponible en la red de 71 puntos de venta de la marca en España en el acabado tope de gama MAX, con un tarifa de partida de 45.990 euros (antes de aplicar las ayudas oficiales).

Más rendimiento, menor consumo y carga ultra rápida

El apartado dinámico del Deepal S07 experimenta una evolución destacada gracias a la incorporación de una nueva batería de litio-hierro-fosfato (LFP) de alto voltaje, capaz de admitir potencias de carga rápida en corriente continua de hasta 200 kW para reducir los tiempos de recarga.

El motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) incrementa su rendimiento hasta los 190 kW (258 CV), al tiempo que optimiza su eficiencia reduciendo el consumo medio homologado a 17,6 kWh/100 km. Para acompañar esta mejora de prestaciones, el chasis incorpora de serie la suspensión adaptativa mecánica FSD con amortiguadores de frecuencia variable y unas llantas de aleación de 20 pulgadas de nuevo diseño aerodinámico.

El Changan Deepal S07 se renueva con más potencia y carga / Changan

Habitáculo tecnológico y espacio interior

Diseñado en el centro europeo de Turín y puesto a punto para las exigencias locales en el Centro de I+D de Birmingham, el vehículo mantiene su silueta de estilo SUV coupé y sus cotas exteriores de 4.750 mm de largo, 1.930 mm de ancho y 1.625 mm de alto. Su maletero ofrece 510 litros de capacidad (ampliables a 1.385 litros abatiendo la fila trasera), además de un compartimento frontal bajo el capó (frunk) de 125 litros idóneo para alojar los cables de carga.

El interior destaca por su ambiente espacioso y un cuadro digital presidido por una pantalla táctil de 15,6 pulgadas que puede inclinarse hacia el conductor o el acompañante. El sistema está impulsado por el procesador Qualcomm Snapdragon 8155 e integra conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

También cuenta con cargador inalámbrico y refrigerado de 40 W para teléfonos móviles, sistema de cámaras de 360 grados con función de chasis transparente e incluso control inteligente por gestos.

Garantía y opciones de personalización

En el catálogo de opciones, la firma ofrece un enganche de remolque retráctil de accionamiento eléctrico (999 euros), techo bitono y tonos de carrocería como Comet White, Lunar Grey, Elipse Black o Nebula Green (1.100 euros), que se suman al color de serie Sunset Orange.

"El nuevo Deepal S07 Max demuestra de forma palpable la rápida capacidad de innovación de Changan", afirma Ethan Yin, responsable de la unidad de negocio de Changan Europe, señalando que el vehículo constituye una propuesta eléctrica muy atractiva en un segmento donde la marca busca consolidar una presencia relevante.

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En cuanto a la seguridad y el respaldo técnico, el modelo cuenta con la calificación de cinco estrellas Euro NCAP, una garantía de 7 años o 160.000 kilómetros para el vehículo y de 8 años o 200.000 kilómetros para la batería de alto voltaje.