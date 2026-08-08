Las 5 carreteras más icónicas de Europa para recorrer en moto este 2026

Europa se ha consolidado como uno de los destinos favoritos para los amantes del mototurismo. La combinación de trazados imponentes, paisajes de infarto, un asfalto de gran calidad y una gran riqueza cultural convierten cualquier viaje sobre dos ruedas en una experiencia inolvidable para muchos.

Entre los miles de kilómetros de asfalto que cruzan Europa, existen ciertos trazados que han alcanzado la categoría de verdaderos templos de peregrinación motera. Desde puertos de alta montaña hasta carreteras rodeadas de bosques, te mostraros cinco itinerarios emblemáticos para cualquier apasionado de las rutas.

5. Transfăgărășan (Rumanía)

Conectando Valaquia con Transilvania a través de los Cárpatos, la DN7C es una antigua vía militar de 90 kilómetros repleta de curvas enlazadas. Famosa por sus tramos zigzagueantes cerca del lago Bâlea, esta ruta atraviesa densos bosques donde conviene mantener la alerta ante la presencia de osos pardos en la calzada.

Transfăgărășan (Rumanía) / SHAD

4. Eje Pirenaico N-260 (España)

Más de 500 kilómetros de recorrido que unen Portbou con Sabiñánigo cruzando el corazón de los Pirineos. Es la espina dorsal de la célebre Transpirenaica, uniendo valles, puertos y municipios históricos como Puigcerdà o Aínsa en una de las mejores travesías del sur de Europa.

N-260 (España) / SHAD

3. Grossglockner (Austria)

Ubicada en el Parque Nacional Hohe Tauern, esta carretera rodea la cumbre más alta del país a lo largo de 48 kilómetros. El trayecto ofrece una conducción fluida entre glaciares, culminando en la subida al mirador Edelweißspitze a 2.572 metros de altitud.

Grossglockner (Austria) / SHAD

2. Trollstigen (Noruega)

La “Escalera del Troll” es el itinerario panorámico más famoso de Noruega. Esta carretera zigzaguea entre cascadas, paredes verticales de roca y miradores sobre el valle glaciar de Isterdalen.

Trollstigen (Noruega) / visitnorway.es

1. Passo dello Stelvio (Italia)

Una de las rutas favoritas en los Alpes italianos. A 2.757 metros de altitud, sus 48 curvas exigen máxima precisión y control de la moto. Pese a la gran afluencia y una climatología muy cambiante, llegar a su cima sigue siendo un sueño para cualquier motorista.

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Passo dello Stelvio (Italia) / SHAD

Sin embargo, afrontar semejantes trazados exige que el equipaje esté a la altura. Contar con la fiabilidad y capacidad de las soluciones de carga de marcas como SHAD marcará la diferencia para que solo tengas que preocuparte de disfrutar del camino.