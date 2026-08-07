Estrenar el permiso de moto y salir del concesionario con una Zero nueva puede tener premio. La firma estadounidense de motocicletas eléctricas ha puesto en marcha en España el Bonus Motorista Novel, una promoción dirigida a quienes compren uno de sus modelos durante los tres meses posteriores a la obtención de los permisos A1, A2 o A.

La iniciativa pretende acompañar a los nuevos usuarios en sus primeros kilómetros y, al mismo tiempo, facilitar su acceso a la movilidad eléctrica. Según el modelo elegido, Zero Motorcycles ofrece un reembolso de 250 o 500 euros, una ayuda que se abona después de formalizar la compra y presentar la documentación exigida por la marca.

Zero impulsa a los nuevos motoristas / Isaac Farres Utset

Los modelos DSR/X, SR/F, S y DS cuentan con el incentivo más elevado, fijado en 500 euros. Por su parte, quienes se decanten por una Zero LS1 o XE podrán recibir un reembolso de 250 euros. La promoción permite así elegir entre propuestas de carácter urbano, modelos de carretera y motocicletas orientadas a un uso más polivalente.

El programa se aplica a las compras realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Para acogerse a la promoción, la motocicleta o el escúter deberá pertenecer a los años modelo 2025 o 2026, ser completamente nuevo, no haber sido matriculado anteriormente y adquirirse en un concesionario oficial de Zero Motorcycles en España.

Quedan fuera del Bonus Motorista Novel las unidades de demostración solicitadas por los concesionarios. Además, la marca limita la promoción a un único reembolso por cliente y operación, de modo que el incentivo queda vinculado directamente a la primera compra que cumpla todas las condiciones establecidas.

Zero XE / Zero

El permiso de conducción también ocupa un papel central en el proceso. El A1, A2 o A deberá haberse obtenido, como máximo, tres meses antes de la fecha de compra. Con esta condición, Zero busca centrar la campaña en quienes acaban de acceder al mundo de la moto o han dado un nuevo paso en su formación para conducir modelos de mayor potencia.

“Obtener el carné de moto es un momento que nunca se olvida. Marca el inicio de un viaje lleno de libertad, descubrimiento y una comunidad completamente nueva”, explica Pierre-Martin Bos, CEO de Zero Motorcycles. El responsable de la compañía añade que la marca quiere celebrar ese logro y acompañar a los nuevos usuarios durante sus primeros kilómetros sobre dos ruedas.

La promoción pone también el foco en la formación como base de una conducción segura. Más allá del incentivo económico, la campaña relaciona el aprendizaje en la autoescuela con el inicio de una etapa en la que el usuario deberá seguir adquiriendo experiencia, conocer mejor la moto y adaptarse a una forma de movilidad diferente.

Zero LS1 / Zero

El motor eléctrico simplifica algunos aspectos del uso cotidiano. La entrega inmediata de par, la ausencia de cambio de marchas en determinados modelos y un mantenimiento mecánico más reducido pueden facilitar la adaptación inicial. A ello se suma una conducción silenciosa y sin emisiones locales, especialmente interesante en los desplazamientos urbanos y metropolitanos.

Para solicitar el reembolso, el comprador deberá enviar la documentación requerida en un plazo máximo de 45 días desde la adquisición del vehículo. En cualquier caso, Zero Motorcycles establece como fecha límite el 15 de febrero de 2027 para tramitar las solicitudes correspondientes a la campaña de 2026.

El expediente deberá incluir una copia del permiso de conducción, la factura emitida por un concesionario oficial de la marca, un documento de identidad con nombre y fotografía, y el permiso de circulación a nombre de la persona que ha obtenido el carné. También será necesario indicar el nombre y la dirección de la autoescuela donde se realizó la formación.

La marca solicita, además, los datos bancarios internacionales del cliente, concretamente el IBAN y el código BIC. Toda la documentación deberá enviarse a la dirección de correo electrónico inquiries.gb@zeromotorcycles.com. Una vez recibida y verificada, las solicitudes aprobadas se abonarán en un plazo estimado de entre cuatro y seis semanas.

El procedimiento exige, por tanto, conservar la factura y preparar con cierta rapidez todos los documentos. Conviene comprobar que el permiso de circulación figure a nombre de la misma persona que ha obtenido el carné, revisar que la fecha de expedición del permiso esté dentro del periodo exigido y respetar el plazo de 45 días para evitar que la solicitud quede fuera de la promoción.

Zero XE / Zero

Fundada en 2006, Zero Motorcycles ha construido su catálogo alrededor de la movilidad eléctrica de dos ruedas y de sus propios sistemas de propulsión. La compañía combina el desarrollo tecnológico realizado en Estados Unidos con una gama que mantiene elementos propios de una motocicleta convencional, tanto por prestaciones como por planteamiento de uso.

El Bonus Motorista Novel añade ahora un argumento económico para quienes estén valorando una Zero como primera moto o como siguiente paso después de ampliar el permiso. Los 500 euros de los modelos DSR/X, SR/F, S y DS, o los 250 euros destinados a las LS1 y XE, pueden ayudar a compensar parte del desembolso inicial y acercar la electrificación a nuevos usuarios.

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Un proceso de solicitud más integrado en el propio concesionario haría todavía más cómoda la promoción, especialmente para quienes acaban de obtener el permiso y se enfrentan por primera vez a todos los trámites asociados a la compra de una moto. Aun así, el incentivo supone una oportunidad para comenzar esta nueva etapa con una Zero y recuperar parte de la inversión después de los primeros kilómetros.