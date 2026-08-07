Subastan 51 vehículos de empresa desde 150 euros para profesionales y autónomos

Una flota de 51 vehículos procedentes de la renovación del parque móvil de una empresa de infraestructuras y servicios ha salido a subasta pública online con precios de salida de 150 euros. Entre los modelos disponibles figuran todocaminos diésel y utilitarios eléctricos, distribuidos en diferentes puntos de España y destinados a un uso profesional.

Los vehículos se ofrecen de forma individual o agrupados por lotes, dependiendo de la ubicación en la que se encuentren. Los 27 Dacia Duster están repartidos entre Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha, mientras que los 24 Renault Zoe se encuentran concentrados en Coslada (Madrid).

Una subasta reservada para profesionales

La participación está limitada a empresarios, profesionales y trabajadores autónomos que adquieran los vehículos para el desarrollo de su actividad económica. Por este motivo, los interesados deberán acreditar previamente su condición mediante la correspondiente documentación antes de poder presentar una puja.

Además, será necesario depositar una garantía de 501 euros por cada evento de subasta en el que se quiera participar. Este importe será devuelto íntegramente a quienes no resulten adjudicatarios de ninguno de los vehículos.

renault zoe / Escrapalia

Así será el calendario de la subasta

La subasta se desarrollará en varias convocatorias con diferentes fechas de cierre. Los Dacia Duster podrán adquirirse hasta el 27 de agosto, mientras que las pujas por los Renault Zoe permanecerán abiertas hasta el 3 de septiembre.

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La venta se realiza a través del portal especializado Escrapalia, que gestiona el proceso de subasta y permite optar tanto a vehículos individuales como a lotes completos. La operación busca dar una segunda vida a la flota corporativa mediante su reutilización dentro del ámbito profesional.