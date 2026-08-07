Qué significa la señal con una cámara de fotos antigua que sigue generando dudas entre muchos conductores

La señal S-109 es una de las que más dudas sigue despertando entre los conductores, especialmente entre los más jóvenes. Su diseño, con el dibujo de una antigua cámara de fotos negra sobre fondo blanco dentro de un rectángulo azul, lleva a muchos usuarios a interpretar erróneamente su significado al no reconocer el objeto representado.

Lejos de advertir de controles de velocidad o dispositivos de vigilancia, esta señal informa de la proximidad de un lugar pintoresco o de especial interés. Su presencia indica que en los próximos metros existe un espacio habilitado para detener el vehículo y disfrutar de un paisaje, un monumento o cualquier otro enclave con valor turístico.

Descubrir lugares de interés

La señal S-109 suele encontrarse en carreteras próximas a miradores, espacios naturales o puntos de interés histórico y cultural. Su función es orientar a los conductores para que puedan identificar estos lugares durante el viaje y, si lo desean, detenerse de forma segura para visitarlos.

Aunque el pictograma representa una cámara fotográfica tradicional, su finalidad no está relacionada con la vigilancia del tráfico. De hecho, la falta de familiaridad con este tipo de cámaras explica que muchos conductores jóvenes no identifiquen el dibujo y confundan la señal con otros sistemas de control presentes en la carretera.

No implica ninguna obligación

A diferencia de otras señales informativas o de regulación, la S-109 no obliga a detener el vehículo ni modifica las normas de circulación. Su única finalidad es informar de la existencia de un punto de interés cercano, dejando al conductor la decisión de hacer una parada o continuar el trayecto.

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Además de su presencia en la red viaria, esta indicación también puede aparecer en algunos sistemas de navegación y aplicaciones de mapas para señalar enclaves turísticos. Su objetivo es facilitar que los viajeros puedan localizar estos lugares sin que ello implique la existencia de radares, cámaras de tráfico o cualquier otro tipo de control sobre la circulación.