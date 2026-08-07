Operación Verano 2026
Las normas de tráfico europeas que muchos españoles desconocen y que te pueden arruinar las vacaciones
Cruzar la frontera en coche durante la operación salida exige conocer las reglas locales para evitar un aluvión de sanciones al regresar a casa
Sofía Aladro
Con la llegada de la operación salida de verano, miles de conductores españoles preparan el equipaje y se ponen al volante para recorrer Europa. El coche se mantiene como la opción preferida para las vacaciones estivales por la libertad que ofrece, pero cruzar la frontera implica enfrentarse a un escenario normativo distinto. Cada país cuenta con sus propias reglas de circulación y desconocerlas puede convertir el viaje en un goteo constante de sanciones.
Aunque normas básicas como el uso del cinturón, la prohibición de usar el móvil o la tolerancia cero con el alcohol están amortizados en la Unión Europea, las normas locales son muy diversas. Además, la idea de que las multas cometidas en el extranjero no llegan a España es un mito del pasado, los países comunitarios comparten datos en tiempo real sobre excesos de velocidad, semáforos o peajes para enviar las notificaciones directamente al domicilio del infractor.
Viñetas, peajes y pegatinas medioambientales
Uno de los principales quebraderos de cabeza durante los desplazamientos estivales son las modalidades de pago por uso. En destinos muy concurridos como Austria, Suiza, Eslovenia o la República Checa es obligatorio adquirir la conocida "viñeta" ,física o electrónica, antes de ingresar en sus autopistas. Circular por estos tramos sin haber abonado este peaje previo implica multas automáticas muy elevadas que sorprenden al turista despistado.
A esto se le suma la gestión de las Zonas de Bajas Emisiones en países vecinos como Francia. La etiqueta ambiental de la DGT no es válida fuera de nuestras fronteras, por lo que para acceder al centro de ciudades francesas es imprescindible tramitar con antelación la pegatina local 'Crit'Air'. Carecer de este distintivo en el parabrisas conlleva sanciones inmediatas de 68 euros para los turismos.
Las peculiaridades viales que debes vigilar en tu ruta
Para evitar disgustos durante el viaje, conviene memorizar ciertas particularidades del reglamento de los países que vas a atravesar este verano:
- Luces de cruce diurnas: En varios países del centro y norte de Europa es obligatorio circular con la iluminación encendida las 24 horas del día.
- Límites de velocidad por lluvia: En Francia, la velocidad máxima permitida en autopista se reduce automáticamente en cuanto empieza a llover.
- Prioridad absoluta a ciclistas: En naciones como los Países Bajos o Bélgica, la bicicleta tiene preferencia casi total en tramos urbanos e interurbanos.
- Sistemas de retención infantil: Aunque la norma marco es europea, existen matices locales sobre la altura o edad mínima para viajar en el asiento delantero.
- Poner a punto la documentación y repasar el código de circulación del destino es tan vital como comprobar el estado del vehículo antes de emprender la marcha. Neumáticos, frenos y niveles deben revisarse a fondo para afrontar trayectos largos con elevadas temperaturas y evitar que una avería lejos de casa arruine los días de descanso.
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