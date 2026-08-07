La mitad de los turismos que circulan en España superan ya los 15 años de antigüedad

La edad media de los turismos en España ha vuelto a incrementarse hasta alcanzar los 14,6 años, consolidando una tendencia al envejecimiento que preocupa de manera directa al sector. En la actualidad, casi la mitad de los 26,7 millones de turismos que circulan por las carreteras del país supera los 15 años de antigüedad, lo que representa un volumen superior a los 12,9 millones de vehículos.

Si se amplía el abanico a los automóviles que superan la década de vida, la proporción alcanza prácticamente a dos de cada tres turismos. En su conjunto, el parque total en circulación suma 31,7 millones de unidades al contabilizar turismos, comerciales, industriales y autobuses.

Radiografía por comunidades autónomas

Esta madurez del parque móvil no se distribuye de forma homogénea, mostrando diferencias territoriales notablemente acentuadas entre las distintas comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid lidera la renovación del parque con la flota más joven de España, promediando 11,3 años y siendo el único territorio donde menos de la mitad de los turismos supera los diez años de antigüedad.

Le siguen la Comunidad Valenciana con 14,1 años, Cataluña con 14,2 años y Baleares con 14,3 años, todas ellas por debajo del promedio nacional. En el lado opuesto se encuentran Extremadura con 16,6 años, Galicia con 16,7 años y Castilla y León con 16,9 años, cerrando la lista Ceuta y Melilla con la mayor antigüedad del país al registrar 17,9 años de media. De hecho, ocho territorios españoles concentran ya un 70% o más de turismos con más de diez años en circulación.

El avance desigual de la electrificación

Respecto a la transición hacia la movilidad sostenible, la electrificación muestra un incremento notable en volumen pero aún insuficiente para transformar el conjunto global. La flota de vehículos electrificados, que incluye tanto eléctricos puros como híbridos enchufables, creció un 51% hasta alcanzar las 746.367 unidades. Pese a este repunte, la cuota sobre el parque total representa solo un 2,4% (alcanzando el 2,6% si se mide únicamente en turismos).

El liderazgo geográfico vuelve a ser para Madrid, que concentra cuatro de cada diez vehículos electrificados del país, lo que equivale al 5,7% de su parque regional. Le siguen Cataluña con un 2,5% y Baleares con un 2,3%, mientras que en la cola se sitúan Ceuta y Melilla con un 0,6% y Extremadura con un 0,8%.

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Incentivos para acelerar la renovación

Ante este panorama, el director general de ANFAC, José López-Tafall, remarca la necesidad de mantener medidas de incentivo estables como el Plan Auto+ para reactivar el rejuvenecimiento del parque en todas las regiones. Desde el sector se insiste en que sustituir un coche antiguo por uno nuevo, aunque no sea cien por cien eléctrico, genera un beneficio inmediato en la reducción de emisiones contaminantes, la mejora de la seguridad vial y la eficiencia energética global en las carreteras.