Probar una pick-up no siempre implica cruzar la península ni adentrarse en desiertos impracticables. En esta ocasión nos hemos quedado cerca de casa para poner a prueba la Maxus T60 MAX por las calles y pistas de tierra que rodean Madrid, un entorno perfecto para comprobar cómo responde un vehículo de vocación industrial tanto en el día a día como en escapadas fuera del asfalto.

La idea era clara: evaluar su comportamiento como herramienta de trabajo y como compañera de ruta periurbana, un escenario donde este tipo de camionetas cada vez gana más adeptos.

Maxus T60 MAX: una pick-up con músculo para el día a día / F.Á.

Muscular, imponente y con un motor a la altura

A primera vista, la Maxus T60 MAX impresiona por su presencia exterior. Sus medidas dejan claro que no busca pasar desapercibida: mide 5,39 metros de largo, 1,96 metros de ancho y alcanza los 1,87 metros de altura, apoyada sobre una generosa batalla de 3,15 metros. Estéticamente luce rotunda gracias a una gran parrilla delantera negra, faros Full LED y unos faldones laterales que sobresalen lo suyo para poder subir con comodidad. Las llantas de aleación de 18 pulgadas completan una imagen imponente que capta todas las miradas a su paso, sobre todo en los trayectos urbanos, donde destaca muy por encima del resto de coches.

Bajo el capó, esta pick-up no se queda corta en cifras. Monta un motor diésel 2.0 Bi-Turbo que rinde 215 CV y entrega unos contundentes 500 Nm de par. Esta mecánica va asociada a una caja de cambios automática de 8 velocidades y a un sistema de tracción 4x4 desconectable con bloqueo de diferencial trasero. Una configuración sólida para moverse con soltura en carretera y acometer caminos de campo sin inmutarse, respaldada por sus 230 mm de altura libre al suelo y un ángulo de ataque bastante favorable.

Monta un motor diésel 2.0 Bi-Turbo que rinde 215 CV y entrega unos contundentes 500 Nm de par / F.Á.

Un interior cómodo y cargado de tecnología

Al abrir la puerta, el habitáculo sorprende por su nivel de confort. Alejada de la austeridad tradicional de las camionetas de trabajo, la T60 MAX ofrece espacio de sobra para 5 ocupantes y unos asientos tapizados en cuero con regulación eléctrica y calefacción en las plazas delanteras. La ergonomía está bien resuelta y la postura al volante resulta muy cómoda para afrontar el tráfico diario en un vehículo de estas dimensiones.

En el apartado tecnológico, destaca su doble pantalla contigua de 12,3 pulgadas: una para la instrumentación digital del conductor y otra táctil para el sistema de infoentretenimiento, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Tampoco faltan el cargador inalámbrico, el climatizador automático o la cámara de visión 360°, muy práctica para maniobrar y con una visibilidad sorprendentemente buena.

En cuanto a la caja de carga posterior (1,48 x 1,51 metros con protector de polímero de serie), ofrece una capacidad útil de hasta 1.050 kg, ideal tanto para carga pesada como para el equipaje de fin de semana.

En el apartado tecnológico, destaca su doble pantalla contigua de 12,3 pulgadas / F.Á.

Sensaciones al volante

Una vez en marcha, la transmisión automática de 8 velocidades es el punto que más matices deja. En aceleraciones puntuales o demanda rápida de empuje, a la caja le cuesta entregar la fuerza en el momento, aunque también tiene sentido que sea por el peso del propio vehículo. Pasar al modo manual ayuda a gestionar un poco mejor los cambios y exprimir el par disponible, aunque la lógica del selector no resulte del todo intuitiva en un primer contacto.

Por su parte, el trabajo del chasis y la suspensión resulta positivo en líneas generales. Es un vehículo donde se percibe claramente la altura de conducción y el volumen del conjunto, pero el guiado se siente muy estable. Al abandonar el asfalto y afrontar caminos bacheados, la amortiguación se muestra algo dura y seca, un comportamiento esperable en un eje trasero pensado para aguantar más de una tonelada de carga sin acusar el peso. Pese a ese tacto firme en vacío, el comportamiento global de la camioneta se mantiene noble y solvente en todo momento.

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En cuanto a la caja de carga posterior, ofrece una capacidad útil de hasta 1.050 kg / F.Á.

Una alternativa muy competitiva

La Maxus T60 MAX ha demostrado ser una opción versátil y equilibrada, conjugando la fuerza bruta de sus 215 CV con un espacio interior cómodo y notablemente equipado. Si a esto le sumamos una garantía oficial de 5 años o 160.000 km, un precio comercial que arranca desde los 29.990 euros, o simplemente lo mucho que se disfruta al volante de un vehículo tan grande, se posiciona como una de las opciones con mejor relación precio-producto del segmento pick-up actual.