Heredero del legendario Peugeot 205 que marcó una época y que se convirtió en un icono para los jóvenes europeos de finales de siglo pasado, el Peugeot 208 ha sabido recoger con éxito el legado histórico de su antecesor para dar continuidad a sus grandes éxitos.

A lo largo de su trayectoria, el Peugeot 208 ha sido siempre un superventas. La actual generación no es una excepción y se ha situado, en el primer semestre de año, como el cuarto turismo más vendido en el mercado español, aumentando en un 6,2% sus ventas respecto al mismo periodo del año anterior con unas 13.000 unidades vendidas.

Exteriormente, el Peugeot 208 destaca por un estilo atlético y deportivo, con unas líneas felinas que rinden homenaje al león que identifica a la marca y que también aparece en la firma luminosa de Peugeot, con las características tres garras en las luces diurnas y en los faros Full LED de la parte trasera.

Joven, moderna y con vocación deportiva, la gama del Peugeot 208 ofrece una atractiva oferta de motorizaciones gasolina, híbridas y 100% eléctricas / Peugeot

Puesto de conducción i-Cockpit

El interior del Peugeot 208 destaca por su diseño, calidad de materiales y tecnología. Desde el acabado Allure, el puesto de conducción disfruta del i-Cockpit, combinado con una pantalla táctil central de 10 pulgadas (25,4 cm), que se complementa con los i-Toggles Switches (accesos rápidos en forma de teclas de piano) y el sistema Mirror Screen inalámbrico.

Ante el conductor, el i-Cockpit ofrece un cuadro de instrumentación digital de 10 pulgadas 2D para el acabado Allure y 3D “Quartz” con efecto holográfico de serie en el GT.

El interior del Peugeot 208 destaca por su diseño, calidad de materiales y tecnología / Peugeot

Seguridad y conectividad

Las funciones de ayuda a la conducción disponibles en el Peugeot 208 refuerzan la seguridad y el rendimiento de esta berlina compacta. El acabado Allure dispone de sensores de aparcamiento delanteros y traseros y, por su parte, el acabado GT incorpora cámara de visión trasera HD de 180º. En el GT Exclusive, las cámaras delantera y trasera de serie ofrecen visión 360º y control de crucero adaptativo con función Stop&Go y Lane Positioning Assist para disfrutar de una conducción semiautónoma de nivel 2.

De serie en toda la gama, el Pack Safety incluye frenada automática de emergencia con aviso de colisión, alerta de mantenimiento de carril con corrección de trayectoria, reconocimiento de señales, recomendación de velocidad, alerta de atención del conductor y cámara de control de fatiga del conductor.

En materia de conectividad, el acabado GT Exclusive del Peugeot 208 disfruta de la tecnología Peugeot i-Connect Advanced que engloba navegación conectada TomTom con información en tiempo real y el asistente vocal ‘OK Peugeot’ con chat gpt.

Las funciones de ayuda a la conducción disponibles en el Peugeot 208 refuerzan la seguridad y el rendimiento de esta berlina compacta / Peugeot

Electrificación mecánica

La marca francesa ofrece una atractiva gama de eficientes motorizaciones. El Peugeot E-208 está disponible en tres opciones 100% eléctricas, con potencias de 136 CV y 156 CV y la leyenda E-208 GTi de 281 CV.

Equipado con una batería con capacidad útil de 46,3 kWh, la versión de 100 kW (136 CV) permite disfrutar de hasta 363 km de autonomía WLTP, con un consumo WLTP de 15,4 kWh/100 km. Su capacidad de aceleración es satisfactoria, de 0 a 100 km/h en 9 segundos.

La versión de 115 kW (156 CV) mejora la capacidad de aceleración 0-100 km/h, empleando 8,2 segundos. En este caso, el consumo WLTP parte de los 14 kWh/100 km y su batería con capacidad útil de 48,1kWh permite alcanzar una autonomía eléctrica WLTP de hasta 433 km. El máximo exponente de rendimiento es el nuevo Peugeot E-208 GTi, que con sus 281 CV es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos, el mejor dato de su segmento.

En combinación con el sistema de navegación conectado, el Peugeot E-208 dispone a través de la App gratuita para clientes My Peugeot de acceso a varios servicios que harán el viaje en tu E-208 eléctrico más sencillo y gratificante, como el planificador de viajes, una función que permite preparar de forma óptima las rutas para maximizar autonomía o el servicio de control de la carga o el preacondicionamiento térmico del habitáculo. El motor de 156 cv y el E-208 GTi cuentan con preinstalación para función V2L de alimentación de dispositivos eléctricos a través de la batería y de función “80% charge limit”.

Equipado con una batería con capacidad útil de 46,3 kWh, la versión de 100 kW (136 CV) permite disfrutar de hasta 363 km de autonomía WLTP, con un consumo WLTP de 15,4 kWh/100 km / Peugeot

Hibridación eficiente

La oferta híbrida parte de un motor Hybrid 110 CV de tres cilindros y 1,2 litros, con potencia de 110 CV y consumo WLTP de 4,5 litros a los 100 km. Desde el acabado Allure, la segunda opción se denomina Hybrid 145 CV, eleva el nivel de rendimiento y es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos manteniendo excelentes niveles de consumo WLTP, 4,6 litros a los 100 km.

Los Peugeot 208 Hybrid equipan una caja de camios automática e-DCS6, de seis velocidades y su hibridación ligera de 48 voltios, con recargas en frenadas y aceleraciones, permite rodar en modo cero emisiones durante la mitad de los trayectos urbanos.

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Como opción de acceso a la gama, la marca del León ofrece para el Peugeot 208 un motor gasolina Turbo 100, con potencia de 100 CV y equipado con una caja de cambios manual de seis relaciones.