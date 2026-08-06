El mercado español suma un nuevo protagonista. ZXMOTO ha iniciado oficialmente su actividad en nuestro país con la puesta en marcha de su estructura comercial y el lanzamiento de su página web, el primer escaparate desde el que los usuarios pueden conocer una marca que aspira a hacerse un hueco en segmentos muy diferentes, desde las deportivas hasta las propuestas de motocrós.

ZXMOTO inicia su desembarco en España / ZXMOTO

Detrás de este proyecto se encuentra Zhang Xue, ingeniero de formación y fundador de ZXMOTO. Su nombre no resulta desconocido para quienes siguen de cerca la evolución de la industria asiática de la motocicleta. Antes de emprender esta nueva aventura fue una de las personas decisivas en la creación y desarrollo de Kove, fabricante que en pocos años consiguió llamar la atención del mercado internacional gracias a su rápida evolución tecnológica y a su presencia en la competición.

Con ese bagaje, Zhang Xue impulsa ahora una compañía con identidad propia y una filosofía basada en acercar al gran público motocicletas con un elevado contenido tecnológico, buenas prestaciones y una relación entre precio y equipamiento difícil de encontrar hasta hace poco tiempo.

ZXMOTO 500F / ZXMOTO

La llegada a España supone el primer paso de una estrategia de expansión europea que comienza con una gama reducida, pero que irá creciendo durante los próximos meses. La nueva página web permite consultar las características técnicas de todos los modelos previstos, así como localizar los primeros vendedores autorizados que actuarán como punto de contacto entre la marca y los clientes.

El calendario de lanzamientos arrancará en septiembre con dos motocicletas muy diferentes entre sí. La protagonista será la ZXMOTO 500RR, una deportiva que pretende romper los esquemas tradicionales de su categoría gracias a un motor de cuatro cilindros capaz de desarrollar 84 CV y un peso en orden de marcha de únicamente 168 kilogramos. Sobre el papel, la combinación resulta especialmente llamativa porque acerca unas cifras de relación peso-potencia propias de motocicletas de un precio sensiblemente superior.

Las primeras unidades llegarán durante la última semana de septiembre con un precio anunciado de 6.592 euros para quienes formalicen la reserva.

ZXMOTO 500RR / ZXMOTO

Junto a ella comenzarán las entregas de la MX250, una motocicleta concebida para la práctica del motocross que busca ofrecer un elevado nivel de rendimiento manteniendo un coste contenido. Su precio será de 5.992 euros y las primeras entregas están previstas para mediados de septiembre.

Pero la ofensiva comercial de ZXMOTO no terminará ahí. Durante el invierno está prevista la incorporación de la MX450, destinada a quienes buscan mayores prestaciones en el mundo del motocross; la 500F, una naked que compartirá la mecánica tetracilíndrica de la 500RR; y la 820RR, el modelo más avanzado de la gama y también el escaparate tecnológico de la compañía, desarrollado en estrecha relación con la competición internacional.

La futura 820RR tendrá un precio previsto de 9.992 euros, mientras que la 500F arrancará en 5.892 euros, aunque ambas cifras quedan pendientes de la homologación definitiva de emisiones de CO₂.

ZXMOTO 820RR / ZXMOTO

Más allá de las especificaciones técnicas, la marca insiste en una idea común para todos sus modelos: democratizar el acceso a un nivel de equipamiento, prestaciones y tecnología que hasta hace relativamente poco parecía reservado a fabricantes de segmentos premium.

Esa ambición se apoya también en una estructura sólida para afrontar su desembarco en España. La distribución corre a cargo de Desmotrón, empresa con una amplia trayectoria en el sector que fue responsable de Ducati España entre 1998 y 2023, participando directamente en la consolidación de la firma italiana en nuestro mercado.

ZXMOTO MX250 / ZXMOTO

La experiencia acumulada durante más de dos décadas se traduce ahora en una red comercial en expansión, un servicio posventa preparado desde el primer día y un equipo que conoce bien las necesidades del usuario español. Además, Desmotrón forma parte del Grupo Onex, un grupo empresarial especializado en el mundo de la motocicleta que aporta respaldo financiero, capacidad logística y experiencia comercial.

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Con estos argumentos, ZXMOTO inicia una etapa en la que deberá demostrar que su propuesta puede competir en un mercado especialmente exigente y con fabricantes muy consolidados. La combinación de motores de cuatro cilindros en cilindradas medias, un elevado nivel de equipamiento y precios competitivos constituye, sin duda, una carta de presentación diferente. Quedará por comprobar durante los próximos meses cómo evoluciona la red de concesionarios y la disponibilidad de recambios, dos aspectos que suelen marcar la confianza de los usuarios cuando una nueva marca inicia su recorrido en España.