Mercado
Las ventas de vehículos usados caen un 0,4% en julio
El acumulado del año mantiene un crecimiento del 2% impulsado por los seminuevos y los electrificados, pero la patronal critica la exclusión del VO del plan Auto+ de ayudas a la movilidad
El mercado de vehículos de segunda mano en España registró en julio de 2026 un leve descenso del 0,4% respecto al mismo mes del año anterior, contabilizando 227.653 transferencias. A pesar de este freno mensual en un ejercicio de comportamiento errático, el acumulado entre enero y julio se mantiene en cifras positivas, con un crecimiento del 2% interanual y un volumen total de 1.512.146 unidades comercializadas.
Turismos y furgonetas: comportamiento por segmentos
La evolución de las ventas durante el mes de julio mostró dinámicas opuestas según la tipología del vehículo:
- Turismos de ocasión: Registraron una caída del 0,6% interanual tras comercializarse 195.180 unidades. En el acumulado de los siete primeros meses del año, las transferencias crecen un 2% hasta sumar 1.291.954 turismos.
- Comerciales ligeros: Mantuvieron el tipo con un incremento del 1% en julio (32.473 furgonetas). En lo que va de año, este canal acumula una subida del 2,4% con 220.192 operaciones.
Crecimiento de seminuevos y aceleración de la electrificación
Por antigüedad, la caída de julio en el mercado de turismos estuvo motivada por los vehículos más antiguos, con descensos del 4,7% en los modelos de 6 a 10 años y del 1,4% en los de más de una década. En contraste, las unidades más recientes mostraron un fuerte dinamismo: las ventas de turismos de 1 a 2 años crecieron un 24,2% y las de menos de un año aumentaron un 3,3%. En furgonetas de 1 a 2 años, el repunte rozó el 70,5%.
En el apartado de motorizaciones, aunque los motores de combustión tradicionales de diésel y gasolina continúan dominando el mercado con una cuota conjunta del 82,9%, la demanda evoluciona progresivamente hacia tecnologías más eficientes:
- Eléctricos puros: Las ventas de turismos usados 100 % eléctricos se dispararon un 31,5% en julio hasta alcanzar las 3.347 unidades.
- Híbridos enchufables (PHEV): Los modelos de gasolina e híbridos enchufables crecieron un 47,3% con 5.594 transferencias.
- Híbridos autorrecargables (HEV): Las ventas de versiones híbridas de gasolina aumentaron un 22,9% (9.867 unidades).
Gran disparidad territorial
La caída mensual afectó a 15 comunidades autónomas. En turismos, solo tres regiones cerraron julio en positivo: Comunidad de Madrid (+31,6%), Castilla-La Mancha (+13,4%) y País Vasco (+1,2%), mientras Cantabria encabezó los descensos con un -13,1%.
En furgonetas se dio la paradoja de un mercado al alza impulsado únicamente por las subidas de Madrid (+47,1%) y Castilla-La Mancha (+19,6%), frente a desplomes superiores al 10% en tres regiones.
Exclusión de las ayudas públicas
Desde la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), su presidente Eric Iglesias ha denunciado el desamparo que sufre el sector por parte del Ejecutivo. La patronal lamenta que no se haya tramitado el Plan Nacional de Renovación propuesto para achatarrar parque antiguo e incluir modelos de combustión eficientes y de ocasión.
Asimismo, Ancove critica que las ayudas del plan Auto+ para modelos 'etiqueta cero' hayan dejado fuera a los vehículos usados de menos de dos años. Según la asociación, la reducción del presupuesto y las exigentes limitaciones impedirán que la mayoría de compradores puedan acceder al tope de ayuda de 4.500 euros.
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