TECNOLOGÍA
Este país ha transformado las sanciones de tráfico con un pionero sistema de inmovilización domiciliaria
A través de una novedosa tecnología de rastreo electrónico se permite a los infractores retener sus propios coches en su garaje particular pagando una cuota diaria y evitando el traslado al depósito
Sofía Aladro
Las autoridades de tráfico kuwaitíes han dado un paso hacia la modernización con la puesta en marcha de un novedoso procedimiento de inmovilización electrónica residencial. Esta medida, impulsada por el Ministerio del Interior del emirato, permite a los conductores que hayan incurrido en faltas graves mantener sus vehículos retenidos dentro de su propia propiedad, evitando así el traslado forzoso y el almacenamiento prolongado en los depósitos municipales convencionales.
Este nuevo modelo busca optimizar el espacio en las dependencias públicas de retención, al mismo tiempo que ofrece una alternativa más cómoda para los infractores. Para acogerse a esta novedad, los vehículos deberán estar vinculados a infracciones tipificadas especialmente por el organismo regulador, abriendo también la posibilidad de recuperar y trasladar a la vivienda aquellos automóviles que ya se encuentren custodiados en dependencias estatales.
Supervisión y tarifas
La viabilidad de este arresto domiciliario se apoya en un dispositivo telemático de seguimiento homologado por el Departamento General de Tráfico. El dispositivo se instala directamente en el coche para garantizar que permanece completamente inmovil durante el periodo estipulado por las autoridades. Se monitoriza de forma continua la posición del vehículo para evitar cualquier tipo de desplazamiento no autorizado.
En cuanto a los costes, acceder a este programa requiere el abono previo de una tasa fija por la instalación y configuración del rastreador. Adicionalmente, los conductores deberán pagar una tasa de dos dinares por cada día que el coche permanezca bajo custodia telemática domiciliaria.
Obligaciones y restricciones
El Ministerio del Interior fija unas pautas muy rigurosas para asegurar la efectividad del sistema y prevenir fraudes. Los conductores que posean estos sistemas quedan estrictamente inhabilitados para realizar maniobras que puedan dañar, alterar o interferir con la señal emitida por la herramienta. También los conductores asumen la obligación de comunicar inmediatamente cualquier anomalía o falló técnico que detecten en el aparato.
Por supuesto, en todo momento, la prohibición de movilizar el coche se mantendrá de forma estricta. Una vez finalizado el plazo dictaminado por la sanción, el infractor está obligado a devolver el dispositivo a la administración.
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