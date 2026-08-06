Industria
Fiat deja de vender los 500 eléctricos en Australia: la presión de las marcas chinas deja poco espacio a los fabricantes europeos
En un comunicado que han replicado los medios australianos, Stellantis Australia ha decidido dejar de vender los Fiat 500ey Abarth 500e.
En un mundo de grandes SUV y pick-ups parece que no hay espacio para los pequeños urbanos eléctricos. Los australianos se han encargado de dejarlo claro: no quieren ni Fiat 500e ni Abarth 500e. Y no es cosa de suposición, es realidad.
Las ventas reflejan que Fiat solo matriculó 13 vehículos en el mes de julio y el acumulado del año no es mejor, ya que van vendidos 144 coches (un 30% menos que en el primer semestre de 2025). Para que nos hagamos una idea, Ferrari vendió 16 coches y Lamborghini, 18 ese mismo mes, según los datos de Car Sales.
Un mal posicionamiento
Esta caída tiene varios motivos detrás y uno de ellos es el posicionamiento de estos pequeños urbanos en el mercado australiano, donde hay más demanda de vehículos grandes y de carga, como el lector se puede imaginar. Los Fiat y Abarth 500e se convierten en coches para un segmento que, en Australia, es prácticamente de nicho.
Del mismo modo, hay que tener en cuenta que ambos coches se pusieron a la venta en Australia por precios muy fuera de su segmento: 52.500 y 59.000 dólares australianos, respectivamente. Pese a los posteriores descuentos de marca, los conductores no estaban ya interesados en invertir ese dinero en un coche pequeño y eléctrico.
Pero hay más datos que añadir a la ecuación. Las marcas chinas están creciendo rápidamente en Australia, un país en el que no sufren aranceles y que se ha convertido en un gran laboratorio de pruebas para estos fabricantes asiáticos.
Las marcas chinas arrasan en Australia
Los últimos datos de matriculaciones muestran cómo los fabricantes que llegan de China con nuevas tecnologías y precios muy competitivos se están ganando el favor de los australianos en detrimento de las marcas europeas, coreanas y japonesas. También hay un cambio de preferencias, ya que parece en Australia los conductores también están empezando a preferir los coches eléctricos y los PHEV.
Las cifras confirman que BYD ya es la segunda marca más vendida del país en lo que va de 2026, solo por detrás de Toyota. Hasta junio había matriculado 52.335 vehículos, un 124% más que un año antes. Le siguen GWM, Chery, MG y Geely, con crecimientos muy variados entre los que destaca el casi 500% de Geely, recién llegada a Australia.
Este escenario refleja un rápido cambio y confirma que la revolución de las marcas chinas no solo afecta a Europa, sino que ya lleva tiempo fraguándose en otros puntos del planeta. No obstante, la decisión de Stellantis Australia por dejar de importar los Fiat y Abarth 500e no significa que abandone el mercado australiano, donde sí que seguirá vendiendo vehículos comerciales como los Scudo y Ducato.
Esta retirada parcial a tiempo parece responder a la línea estratégica que está adoptando Stellantis en general (y, recordemos, en la que se coloca a Fiat como una de sus marcas globales). "Las existencias del Fiat 500e y del Abarth 500e en Australia ya se han vendido prácticamente en su totalidad y, por el momento, no tenemos previsto realizar nuevos pedidos mientras evaluamos futuras oportunidades de producto para el mercado local", asegura el comunicado.
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