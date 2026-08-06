El exclusivo garaje de Cristiano Ronaldo reúne superdeportivos valorados en más de 20 millones de euros

Cristiano Ronaldo ha vuelto a presumir de una de sus grandes pasiones fuera de los terrenos de juego, los coches. El jugador ha compartido en su cuenta de Instagram varias imágenes de sus coches, a los que ha bautizado como "mis juguetes", dejando ver una colección de superdeportivos cuyo valor conjunto supera los 20 millones de euros.

Las fotografías, publicadas mientras continúan las especulaciones sobre un posible matrimonio con Georgina Rodríguez, muestran algunos de los modelos más exclusivos del mercado. Entre ellos destacan varias unidades de Ferrari, Bugatti, Mercedes-AMG y McLaren, muchos de ellos fabricados en series muy limitadas y con un elevado valor para coleccionistas.

Ferrari y Bugatti protagonizan la colección

Entre los vehículos que aparecen en las imágenes sobresale un Ferrari SP1 Monza, adquirido por el futbolista en 2021 y cuyo valor actual supera ampliamente el precio con el que salió al mercado. También figuran un Ferrari Daytona SP3, limitado a 599 unidades, un Ferrari Purosangue y un Ferrari 599 GTO, uno de los modelos más veteranos de su colección.

La presencia de Bugatti también ocupa un lugar destacado en el garaje del jugador. Allí se pueden identificar un Veyron Grand Sport Vitesse, un Chiron personalizado con sus iniciales y un exclusivo Centodieci, del que únicamente se fabricaron diez unidades y que está considerado como una de las piezas más codiciadas de la marca francesa.

Un garaje completo de lujo

El garaje de Cristiano Ronaldo también alberga otros modelos de altas prestaciones, como un Mercedes-AMG ONE, un hiperdeportivo híbrido de producción muy limitada, además de un McLaren Speedtail y un McLaren Senna, ambos diseñados para ofrecer el máximo rendimiento y producidos en series reducidas.

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La colección refleja la afición del futbolista por los vehículos de lujo y las ediciones exclusivas, una pasión que mantiene desde hace años y que se suma a otra de sus conocidas aficiones, la relojería de alta gama. Muchos de los modelos que posee no solo destacan por sus prestaciones, sino también por su exclusividad y su creciente valor dentro del mercado de coleccionistas.