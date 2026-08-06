Catalán y con 390 CV: así es el Cupra que el rey Felipe VI conduce en Mallorca

Como cada verano, parte de la Familia Real disfruta de sus vacaciones en Mallorca. Entre compromisos institucionales, salidas en barco y tiempo de ocio, uno de los detalles que más atención ha captado es el vehículo elegido por el rey Felipe VI para sus desplazamientos sin chófer por la isla: un espectacular Cupra Formentor VZ5, la versión más radical y exclusiva fabricada por la marca española en Martorell.

Un salto de potencia

A diferencia del modelo electrificado con etiqueta Cero de la DGT que el Rey ha utilizado en su día a día (la versión e-HYBRID con potencias de 204 o 272 CV y hasta 100 km de autonomía eléctrica), para sus desplazamientos veraniegos ha optado por la máxima expresión de rendimiento de la firma.

El Cupra Formentor VZ5 es una edición limitada que porta la etiqueta C de la DGT y prescinde de la electrificación. En su lugar, esconde bajo el capó un motor turbo de gasolina 2.5 TSI de cinco cilindros que rinde 390 CV de potencia y 480 Nm de par motor, asociado a una caja de cambios automática de doble embrague DSG de 7 velocidades y al sistema de tracción total 4Drive.

Cupra Formentor VZ5 / guillem hernandez

Tecnología de carreras adaptada a la calle

Con este esquema mecánico, el SUV deportivo acelera de 0 a 100 km/h en apenas 4,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h (limitada electrónicamente). Para digerir este caudal de fuerza, la variante VZ5 incluye componentes de primer nivel:

Sistema Torque Splitter: Un diferencial trasero de embragues independientes que distribuye el par de forma activa entre las ruedas posteriores para maximizar la agilidad y el paso por curva.

Un diferencial trasero de embragues independientes que distribuye el par de forma activa entre las ruedas posteriores para Frenos Akebono: Con pinzas fijas de seis pistones sobre discos perforados para ofrecer una mordida precisa y resistente a la fatiga .

Con pinzas fijas de seis pistones sobre discos perforados para ofrecer una . Modo Drift: Ajuste electrónico concebido para su uso en circuito que permite deslizar el tren trasero.

Ajuste electrónico concebido para su uso en circuito que permite deslizar el tren trasero. Estética diferenciada: Cuatro salidas de escape dispuestas en diagonal, difusor trasero en fibra de carbono, pasos de rueda ensanchados y llantas de 20 pulgadas en tono Copper.

Con una tarifa que arranca por encima de los 71.000 euros, el VZ5 se sitúa en el escalón más alto de la gama Cupra. Su elección no solo reafirma el compromiso de la Casa Real con la industria automotriz nacional, sino que permite al monarca disfrutar al volante de una de las creaciones más deportivas e icónicas fabricadas en España.