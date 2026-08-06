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Así es la batería del Jaecoo 8 SHS, resistente a 1.300 °C que ofrece 134 km de autonomía eléctrica

El SUV híbrido enchufable de 428 CV equipa un paquete CATL M3P con certificación IP68, capacidad para soportar 10 toneladas de presión y desconexión de emergencia en solo 2 milisegundos

Así es la batería del Jaecoo 8 SHS, resistente a 1.300 °C que ofrece 134 km de autonomía eléctrica

Así es la batería del Jaecoo 8 SHS, resistente a 1.300 °C que ofrece 134 km de autonomía eléctrica / Jaecoo

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Fernando Álvarez

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Madrid
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En el desarrollo de vehículos eléctricos, la seguridad de las baterías se ha consolidado como un factor prioritario al mismo nivel que la densidad energética o la velocidad de recarga. El nuevo Jaecoo 8 SHS cuenta con una batería CATL M3P de 34,5 kWh, desarrollada bajo un concepto de protección integral que abarca el ámbito estructural, físico y electrónico para soportar escenarios extremos.

Resistencia al fuego, al agua y a los impactos

Ubicada en la zona central de la plataforma multienergía T2X, la batería queda resguardada por un entramado de travesaños longitudinales y transversales que absorben y disipan las fuerzas estructurales en caso de colisión. Sobre este chasis se asienta un blindaje multicapa con las siguientes especificaciones:

  • Resistencia térmica de hasta 1.300 °C: Incorpora una cubierta de mica refractaria de flogopita capaz de soportar temperaturas extremas sin descomponerse, aislando el módulo de celdas.
  • Tolerancia mecánica de 10 toneladas: El bastidor en aleación de aluminio y sus vigas de alta resistencia permiten soportar compresiones de hasta 10 toneladas sin sufrir deformaciones en la estructura interna.
  • Estanqueidad IP68: Cuenta con el máximo nivel de protección frente al agua, estando certificada para permanecer sumergida hasta 48 horas continuas sin comprometer el aislamiento ni la operatividad.

Desconexión en 2 milisegundos

El apartado digital complementa la resistencia física mediante un control preventivo constante operado por software de supervisión:

  • Corte de energía ultra rápido: El sistema MANA-Q y el interruptor de seguridad inteligente PSS desconectan automáticamente la alta tensión de la batería en apenas 2 milisegundos tras detectar un impacto.
  • Monitorización Defender: El vehículo supervisa de manera continua más de 800 parámetros del sistema energético, ejecutando lecturas de temperatura cada 10 segundos para anticipar cualquier anomalía.

428 CV de potencia y más de 1.000 km de autonomía

Esta tecnología de protección respalda el rendimiento del sistema de propulsión Super Hybrid System (SHS), que desarrolla una potencia combinada de 428 CV. Gracias a la densidad de la batería de 34,5 kWh, el Jaecoo 8 SHS homologa hasta 134 kilómetros de autonomía en modo 100 % eléctrico y supera los 1.000 kilómetros de alcance total.

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El conjunto se completa con una carrocería conformada en un 83 % por aceros de alta resistencia, una rigidez torsional de 26.900 Nm/grado y un paquete de 20 asistentes a la conducción (ADAS).

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