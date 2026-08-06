Así es la batería del Jaecoo 8 SHS, resistente a 1.300 °C que ofrece 134 km de autonomía eléctrica

En el desarrollo de vehículos eléctricos, la seguridad de las baterías se ha consolidado como un factor prioritario al mismo nivel que la densidad energética o la velocidad de recarga. El nuevo Jaecoo 8 SHS cuenta con una batería CATL M3P de 34,5 kWh, desarrollada bajo un concepto de protección integral que abarca el ámbito estructural, físico y electrónico para soportar escenarios extremos.

Resistencia al fuego, al agua y a los impactos

Ubicada en la zona central de la plataforma multienergía T2X, la batería queda resguardada por un entramado de travesaños longitudinales y transversales que absorben y disipan las fuerzas estructurales en caso de colisión. Sobre este chasis se asienta un blindaje multicapa con las siguientes especificaciones:

Resistencia térmica de hasta 1.300 °C: Incorpora una cubierta de mica refractaria de flogopita capaz de soportar temperaturas extremas sin descomponerse, aislando el módulo de celdas.

Incorpora una cubierta de mica refractaria de flogopita capaz de soportar sin descomponerse, aislando el módulo de celdas. Tolerancia mecánica de 10 toneladas: El bastidor en aleación de aluminio y sus vigas de alta resistencia permiten soportar compresiones de hasta 10 toneladas sin sufrir deformaciones en la estructura interna.

El bastidor en aleación de aluminio y sus vigas de alta resistencia permiten soportar sin sufrir deformaciones en la estructura interna. Estanqueidad IP68: Cuenta con el máximo nivel de protección frente al agua, estando certificada para permanecer sumergida hasta 48 horas continuas sin comprometer el aislamiento ni la operatividad.

Desconexión en 2 milisegundos

El apartado digital complementa la resistencia física mediante un control preventivo constante operado por software de supervisión:

Corte de energía ultra rápido: El sistema MANA-Q y el interruptor de seguridad inteligente PSS desconectan automáticamente la alta tensión de la batería en apenas 2 milisegundos tras detectar un impacto.

El sistema y el interruptor de seguridad inteligente desconectan automáticamente la alta tensión de la batería en apenas tras detectar un impacto. Monitorización Defender: El vehículo supervisa de manera continua más de 800 parámetros del sistema energético, ejecutando lecturas de temperatura cada 10 segundos para anticipar cualquier anomalía.

428 CV de potencia y más de 1.000 km de autonomía

Esta tecnología de protección respalda el rendimiento del sistema de propulsión Super Hybrid System (SHS), que desarrolla una potencia combinada de 428 CV. Gracias a la densidad de la batería de 34,5 kWh, el Jaecoo 8 SHS homologa hasta 134 kilómetros de autonomía en modo 100 % eléctrico y supera los 1.000 kilómetros de alcance total.

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El conjunto se completa con una carrocería conformada en un 83 % por aceros de alta resistencia, una rigidez torsional de 26.900 Nm/grado y un paquete de 20 asistentes a la conducción (ADAS).