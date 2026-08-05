El nuevo límite legal en la profundidad del dibujo de los neumáticos de camión, remolque y autobús

El nuevo Reglamento General de Vehículos trae consigo un cambio sustancial en las normas que afectan a los neumáticos de camiones, remolques y autobuses. La modificación aprobada por el Gobierno establece que el dibujo en los neumáticos de estos vehículos debe contar al menos con 1 milímetro de profundidad. Hasta el momento, la normativa española exigía que los neumáticos conservaran el dibujo sin concretar una cifra mínima. En el caso de los vehículos de hasta 3,5 toneladas fija una profundidad mínima de 1,6 mm, como ocurre con los turismos.

La Agrupación de Fabricantes de Neumáticos (Afane) ve este cambio como una oportunidad para poner fin a la incertidumbre jurídica que existía en el sector con respecto a este tipo de vehículos y un aumento de la seguridad en las carreteras. “Ahora que se ha establecido una profundidad mínima, confiamos en que la responsabilidad al volante aumente, pero sin olvidar que es indispensable que las revisiones periódicas formen parte de los programas de mantenimiento preventivo y, especialmente, de concienciación sobre la importancia del neumático”, señala el director general de Afane, José Luis Rodríguez.

Las sanciones pueden ser de 200 euros por cada neumático para aquellos vehículos que no cumplan con la regulación, de acuerdo con el régimen sancionador previsto en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Además, en situaciones meteorológicas adversas, los camiones y autobuses de más de 7,5 toneladas que circulen con tres o más neumáticos en mal estado podrían ser objeto de una denuncia por conducción temeraria cuando las circunstancias supongan un riesgo grave para la seguridad vial, infracción sancionable con 500 euros y la retirada de seis puntos del permiso de conducción.

Desde Afane se ha recibido esta modificación de las medidas de forma muy positiva, especialmente tras años demandando este cambio que considera que tendrá un impacto directo en la seguridad al volante y la responsabilidad en las carreteras españolas.

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Otro de los grandes hitos alcanzados con la modificación del Reglamento afecta directamente a los neumáticos “certificados para invierno”, que engloba los de invierno y los "todo tiempo" y que establece la obligatoriedad de utilizar el pictograma 3PMSF (montaña de tres picos con copo de nieve en su interior) para identificarlos.