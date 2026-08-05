Las motos chinas aceleran el mercado español

El mercado español de la moto avanza a un ritmo que las marcas tradicionales no están siguiendo con la misma intensidad. Entre enero y julio de 2026 se matricularon 179.229 motos, un 20,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Si se incluyen triciclos, cuadriciclos y otros vehículos de categoría L (ciclomotores, escúteres, motocicletas y vehículos ligeros), la cifra asciende a 188.225 unidades, con un crecimiento del 21,2%. Solo en julio se registraron 32.550 motos, un 8,9% más.

Detrás de estos porcentajes aparece un cambio profundo en el reparto del mercado. Honda continúa como primera marca, con 32.364 unidades acumuladas, pero retrocede un 1,4%. Yamaha crece un 9,1%, hasta 24.857 matriculaciones; Piaggio avanza un 14%, mientras que BMW cae un 4%. Son resultados sólidos en algunos casos, aunque inferiores al incremento global del sector. La distancia entre el crecimiento del mercado y el de buena parte de los fabricantes históricos la están cubriendo, sobre todo, las firmas procedentes de China.

Zontes 125X / Zontes

Zontes ya ocupa la tercera posición del ranking nacional con 18.991 unidades y una subida del 64,4%. Voge es cuarta, con 14.519 matriculaciones y un avance del 57,6%. QJ Motor suma 4.882 unidades, un 29,5% más, mientras que CFMOTO alcanza las 4.512 después de crecer un 116,8%. Entre las cuatro acumulan 42.904 vehículos matriculados, equivalentes a casi el 23% de toda la categoría L vendida en España durante los siete primeros meses del año.

Su aportación resulta todavía más significativa al comparar el volumen añadido respecto a 2025. A partir de las variaciones publicadas por ANESDOR, estas cuatro marcas han sumado alrededor de 16.300 matriculaciones adicionales en un año. Esa cifra representa aproximadamente la mitad del crecimiento de toda la categoría L. No se trata, por tanto, de una presencia testimonial ni de una moda limitada a modelos económicos: buena parte del impulso actual del mercado lleva nombre chino.

Los modelos confirman el cambio. La Zontes X 125 lideró julio con 2.035 unidades y acumula 3.988 en el año. El escúter crossover Zontes 368 G alcanza 6.169 matriculaciones y ocupa la tercera posición anual. La Voge DS 800 Rally suma 4.145 unidades, mientras que la 625 DSX llega a 1.712. También destaca la Kove 800X Pro, con 1.217 matriculaciones y un crecimiento superior al 300%. China ya compite tanto en el acceso con carnet de coche como en las motos de media y alta cilindrada.

Zontes 368G / Zontes

El precio continúa siendo uno de sus argumentos, pero ya no explica por sí solo el fenómeno. Estas marcas han aprendido a presentar motos visualmente atractivas, con pantallas TFT, conectividad, control de tracción, iluminación de LED, arranque sin llave, defensas, maletas o garantías prolongadas. Elementos que hace pocos años quedaban reservados a versiones superiores aparecen ahora incluidos de serie. QJ Motor, por ejemplo, ha construido su propuesta alrededor del equipamiento, el comportamiento dinámico y una tarifa competitiva, hasta convertir España en uno de sus mercados europeos más destacados.

También existe un componente generacional. Parte de los compradores son usuarios que regresan a la moto después de años alejados de ella. Buscan una trail cómoda, una naked sencilla o un escúter práctico, pero no siempre desean asumir el precio de una marca consolidada. Otros estaban mirando el mercado de ocasión y descubren que, por una cantidad similar o ligeramente superior, pueden estrenar una moto con garantía, financiación y un equipamiento más completo. La compra deja de plantearse entre una moto china nueva y una japonesa nueva para trasladarse, en muchos casos, al terreno de una china nueva frente a una europea o japonesa usada.

El canal particular refuerza esta lectura. En julio concentró el 90,7% de las matriculaciones y creció un 10,6%; en el acumulado anual representa el 88,3% y avanza un 24,1%. ANESDOR interpreta este peso como una señal de confianza del comprador, tanto para la movilidad diaria como para el ocio. El éxito chino nace precisamente en ese usuario que compara con detenimiento cuánto recibe por cada euro invertido.

CFMoto 1000MT / CFMOTO

La siguiente prueba no se disputará en los escaparates, sino en los talleres. Zontes, Voge, QJ Motor y CFMOTO ya superan conjuntamente las 42.900 unidades en siete meses, motos que deberán pasar revisiones, reparar daños y disponer de recambios durante años. El crecimiento comercial tendrá que ir acompañado de una red capaz de absorber ese volumen sin alargar citas ni inmovilizar vehículos por falta de piezas. Consolidar almacenes, formar mecánicos y mantener una distribución estable será el pequeño paso pendiente para que este éxito deje de medirse únicamente por las matriculaciones y empiece a hacerlo también por la fidelidad de quienes vuelvan a comprar.