La revolución de las marcas chinas empieza a impactar el mercado de coches de ocasión: así cambian los precisos

La llegada de las marcas chinas al mercado español está revolucionando no solo el segmento de los coches nuevos. La amplia oferta y los precios competitivos ha llegado ya a tocar los precios de los coches de segunda mano y como sufren la depreciación.

El Índice GANVAM-DAT relativo a este primer semestre de 2026 cuantifica hasta dónde llega ese efecto. La agresiva estrategia de los fabricantes chinos (modelos a precios asequibles con un gran equipamiento tecnológico) que obliga al resto de fabricantes a replantearse sus ofertas empieza a trasladarse a los coches de segunda mano simplemente por un tema de coste.

Así, el precio medio de los coches usados de entre dos y cinco años está en los 19.435 euros, una caída del 4,2% en comparación con el mismo periodo de 2025. Los coches seminuevos se abaratan aún más: una 5,1%, hasta los 25.103 euros.

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El efecto más destacable de la tensión que las marcas chinas ha generado en el mercado quizás es entre los coches usados de más de diez años, que reducen un precio medio un 4%. Estos coches representan más de la mitad de las operaciones del mercado de ocasión y la caída del coste tiene un impacto directo sobre el precio medio global de los usados. Los coches de 11 a 15 años bajan a los 9.927 euros (un 4,4%) y los de más de 16 caen un 3,7% hasta los 4.635 euros.

Un techo al precio de los coches usados

Pero, ¿por qué se produce este efecto dominó en los precios? Los coches nuevos y los de ocasión más jóvenes compiten, prácticamente, por el mismo comprador. El contexto de los últimos años y los altibajos de la industria automovilística han propiciado que los turismos usados mantuvieran un alto valor y compitieran con los modelos nuevos; pero esta nueva oferta a precios más competitivos les obliga a regularse. Y es que los conductores, ahora, sí pueden encontrar un coche nuevo chino a mejor precio que un usado de pocos años.

En lo que respecta a los modelos de más de una década, que han sido tradicionalmente las opciones más baratas y que también habían subido de precio en los últimos años, lo que se observa es ese efecto dominó: al presionar y poner un techo en el precio de los coches de ocasión más jóvenes, el resto de segmentos del mercado de segunda mano se tienen que regular en proporción.

Obviamente, este vaivén de precios afecta al valor residual de los coches de segunda mano. El estudio concluye los híbridos tradicionales son los que más valor conservan a los tres años de vida útil (también son la primera opción de compra de los conductores), manteniendo un 65% de su valor. Les siguen:

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