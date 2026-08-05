Ferrari se guardó el primer Luce y ahora lo subasta: el eléctrico del cavallino podría superar el millón de dólares

El próximo 7 de agosto empieza la Monterrey Car Week, un evento con un gran protagonismo de Ferrari y en el que se celebran diversas actividades. Entre ellas, subastas de, obviamente, modelos increíbles. Deportivos italianos, alemanes, coches de época... Hay para todos los gustos, aunque para pocos bolsillos.

No obstante, pese a las joyas de altísimo valor que hay en el catálogo de subastas de la Monterrey Car Week, parte de él gestionado por la conocida RM Sotheby's; hay una unidad que sobresale.

Se trata del Ferrari Luce, el primer eléctrico de la casa del cavallino rampante que ha despertado no poca polémica desde su presentación. Y, además, no es una unidad cualquiera, es la Chassis 0, el primer chasis de producción de este controvertido coche, e incluso cuenta con una placa específica en el interior que lo identifica como tal.

Ferrari Luce Chassis 0 / RM Sotheby's

Un escaparate del Ferrari Tailor Made

Más allá del revuelo, contando también con todo lo que representa el modelo, este Ferrari Luce ha sido configurado de forma exclusiva por el departamento Ferrari Tailor Made y presenta novedades en diseño, materiales y acabados que no volverán a repetirse en ningún otro ejemplar.

Ferrari Luce Chassis 0 / RM Sotheby's

Todo el proyecto gira en torno al concepto de la luz. Ferrari ha querido explorar cómo el color blanco puede modificar la percepción de las superficies y los volúmenes del automóvil, tanto en el exterior como en el habitáculo. Así, lo más llamativo del exterior es la pintura exclusiva Madreperla Semi-Gloss, creada específicamente para esta unidad. Incorpora un pigmento desarrollado para Ferrari Tailor Made que genera reflejos iridiscentes capaces de variar entre tonos verdes y violetas según el ángulo desde el que se observe el coche y la intensidad de la luz.

Ferrari Luce Chassis 0 / RM Sotheby's

En el interior se mantiene esa misma filosofía. El habitáculo está revestido con la tapicería Le Mans Metallic Leather en color perla, un cuero desarrollado específicamente para Ferrari Tailor Made y elaborado a partir de pieles suizas cuidadosamente seleccionadas. Por primera vez, Ferrari sustituye numerosos elementos interiores que tradicionalmente eran negros por piezas acabadas en Grigio Corvara.

Esta unidad también incorpora numerosos detalles exclusivos que la diferencian del resto de Ferrari Luce. Entre ellos destacan unas llantas específicas, pinzas de freno personalizadas, un escudo de Ferrari sobre fondo blanco óptico y la placa identificativa que certifica su condición de "Chassis 0".

Un valor de subasta de 1,1 millones de dólares para el primer Ferrari Luce

En vez de entregar esta primera unidad a un cliente, Ferrari decidió conservarla para su subasta y donar todo lo recaudado a fines sociales a través de la Ferrari Foundation en Estados Unidos.

Ferrari Luce Chassis 0 / RM Sotheby's

Y, la verdad, la donación no va a ser poca ya que RM Sotheby's en su web estima que el valor de la subasta que puede alcanzar el primer Ferrari Luce sea de 1,1 millones de dólares (casi un millón de euros).

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Por ese precio, el comprador se va a llevar a casa más que un Ferrari: un pedazo de historia viva de una de las marcas más icónicas del automovilismo y un coche que ha servido de escaparate de las posibilidades del programa Tailor Made.