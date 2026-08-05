Arnd Franz, Presidente del consejo de administración y CEO del Grupo MAHLE: “Europa es la única región del mundo donde la producción de motores de combustión interna está disminuyendo”

Arnd Franz llegó al Grupo MAHLE en 2001, ocupando el puesto de director general en Tennex en el estado de Tennessee en los Estados Unidos. Posteriormente, ocupó diversos cargos en la sede central del grupo Mahle en Stuttgart, hasta que en noviembre de 2022 fue nombrado presidente del consejo de administración y CEO del Grupo MAHLE.

¿Cuál es el papel fundamental que la compañía pretende desempeñar en la nueva era de la movilidad sostenible?.

Tenemos una gran responsabilidad en materia de sostenibilidad. Forma parte de nuestros objetivos estratégicos reducir de manera continua la huella de carbono de nuestras operaciones y producción, pero también la huella de nuestros propios productos. Estamos bastante preocupados porque el sector del transporte sigue sin cumplir sus obligaciones de reducción de CO2, por lo que esta es una de las principales motivaciones para seguir trabajando duro, no solo en nuestros productos, sino también en todo lo que los rodea, incluyendo el tipo de energía, los combustibles sintéticos e incluso la electricidad. Queremos asegurarnos de que el transporte del futuro sea asequible, seguro y respetuoso con el medio ambiente. Es un momento apasionante. Siempre digo que probablemente sea la época más estimulante para un ingeniero en mucho tiempo, porque hay muchísimos frentes que atender.

¿Por qué cree que el sector se está polarizando tanto y qué papel deberían jugar alternativas como el hidrógeno o los e-fuels?.

Creo que es un gran error esperar que una sola tecnología pueda hacer todo el trabajo por sí sola. Es un error enorme. Estamos intentando corregir esa visión, pero resulta muy difícil porque ha habido un fallo de planteamiento desde el principio, que no es otro que centrarse únicamente en las emisiones que salen por el tubo de escape. No se está considerando cómo se produce la energía que consume ese dispositivo móvil, ya sea un coche, una moto, un camión o maquinaria pesada. Al final, a la atmósfera no le importa de dónde proceda el dióxido de carbono y, por lo tanto, debemos analizar la ecuación en su conjunto. Ahora estamos intentando utilizar la normativa tal y como está diseñada (centrada en el tubo de escape) y poner «tiritas» por todas partes para intentar sacar algo un poco más realista de todo esto, pero es un desastre, francamente. Ha costado muchos puestos de trabajo, y seguirá costándolos. Europa es la única región del mundo donde la producción de motores de combustión interna está disminuyendo. Se la estamos regalando a los chinos, a los estadounidenses, a los brasileños y a los japoneses. Se la estamos entregando en bandeja. Como europeos, no tenemos tantas tecnologías en las que seamos los mejores del mundo, por lo que resulta bastante extraño que esto esté sucediendo. Todo esto ha ocurrido porque se ha obligado a la gente a seguir ciertas directrices que pueden no funcionar en la práctica. La normativa decía «esta es la dirección», pero en la realidad no funciona. Nosotros mismos cometimos errores, y nuestros clientes también los cometieron, pero la razón de fondo por la que íbamos tan fuerte en esa dirección era porque la normativa obligaba a ir solo hacia lo eléctrico.

Arnd Franz, Presidente del consejo de administración y CEO del Grupo MAHLE / Peter D.Hartung

En este sentido, usted ha expresado la falta de compromiso de las autoridades con la diversidad tecnológica y con los motores de combustión eficientes. En su opinión, ¿qué medidas deberían tomar las autoridades para rectificar esta situación?.

Obviamente es una pregunta compleja porque hay muchos actores involucrados, el medio ambiente, la economía, la competencia tecnológica con China y otros países. Pero, en última instancia, creo que debemos llegar a una solución en la que cada tecnología pueda contribuir a la reducción de CO2, manteniendo al mismo tiempo una movilidad asequible y segura. ¿Cómo se logra esto? Desde nuestro punto de vista, a través de la pluralidad tecnológica y la competencia entre tecnologías. De este modo, la autonomía extendida puede ser una solución para el cliente. El cliente podrá decidir, y nosotros le garantizaremos que ese sistema será respetuoso con el medio ambiente porque funcionará con combustibles renovables. Este año se tomarán las decisiones clave (con los pasos finales a principios del próximo año, pero para vehículos ligeros este año es decisivo), donde el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo decidirán qué cambiar en la propuesta de la Comisión, qué porcentaje de motores de combustión se seguirá permitiendo, cuáles serán los mecanismos de crédito para los combustibles renovables y, si hay una prórroga o margen, cuáles serán las condiciones para la categoría de vehículos de cero emisiones.

¿Qué pasos urgentes cree que deben dar los gobiernos y la industria para establecer el ecosistema del hidrógeno que usted defiende con tanto empeño?.

Creo que España y toda la Península Ibérica es clave para el ecosistema del hidrógeno en Europa. Tienen mucho viento, mucho sol y están muy cerca de África, donde hay aún más viento y sol. Por lo tanto, la ruta por la que deben ir los hidroductos está clara. Tienen que pasar por la Península Ibérica y por Sicilia, para luego avanzar hacia Francia. Creo que la tubería de hidrógeno desde Barcelona hasta Marsella ya está en construcción, así que están pasando muchas cosas. Tenemos un camión de hidrógeno con motor de combustión interna, de 17 litros. La eficiencia de este motor está aumentando obteniendo resultados magníficos. Tal vez muy pronto podamos operar un motor de 13 litros con la misma potencia. Esto es muy alentador porque la tecnología es mucho más simple que la pila de combustible. Creemos que puede llegar a la carretera mucho antes, y entonces la demanda de hidrógeno crecerá. Pero insisto, la región más crucial para el despliegue exitoso del hidrógeno en Europa es, probablemente, la Península Ibérica, tanto para la producción como para el tránsito y transporte.

¿Qué peso específico mantendrá la Península Ibérica en los planes de crecimiento global del grupo?.

España tiene un fuerte ADN industrial y una gran tradición manufacturera. Sin embargo, afronta presiones por dos frentes. Por un lado Europa del Este como localización productiva, y por otro lado, Marruecos.