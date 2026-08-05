¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en julio de 2026

Las matriculaciones de vehículos electrificados (que engloban turismos, cuadriciclos, comerciales, industriales y autobuses 100% eléctricos e híbridos enchufables) cerraron julio de 2026 con un total de 27.550 unidades, lo que supone un incremento del 20,3% en comparación con el mismo mes del año anterior. Con estos datos, la cuota de mercado mensual de los vehículos con enchufe alcanza el 22,3%, consolidándose de forma clara como la segunda opción preferida por los compradores.En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), suben un 20,1% este junio, con un total de 96.407 unidades y representando el 63,5% del mercado total. Por tecnología, los híbridos convencionales vuelven a situarse como la primera opción de los usuarios, con el 38,9% de las ventas este mes. Los vehículos alternativos suman el primer semestre 484.928 unidades vendidas.

Estos han sido los 5 vehículos eléctricos más vendidos en julio de 2026:

1.Leapmotor B10

Leapmotor B10 / Leapmotor

En el mes de julio, el vehículo eléctrico más vendido fue el Leapmotor B10, con 506 matriculaciones.

2.Kia EV3

Kia EV3 / Kia

En segundo lugar se encuentra el Kia EV3, con 454 matriculaciones.

3.BYD Atto 2

BYD Atto 2 / BYD

Cerrando el podio, el BYD Atto 2 tuvo 434 matriculaciones en el mes de julio.

4.BYD Dolphin Surf

BYD Dolphin Surf / BYD

El BYD Dolphin Surf, en cuarto lugar, tuvo 386 matriculaciones.

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5.Changan Deepal S05

Changan Deepal S05 / Changan

El Changan Deepal S05, en quinto lugar, tuvo 340 matriculaciones.