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¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en julio de 2026
Te detallamos cuáles fueron los 5 vehículos eléctricos favoritos de los conductores españoles en el séptimo mes del año
Las matriculaciones de vehículos electrificados (que engloban turismos, cuadriciclos, comerciales, industriales y autobuses 100% eléctricos e híbridos enchufables) cerraron julio de 2026 con un total de 27.550 unidades, lo que supone un incremento del 20,3% en comparación con el mismo mes del año anterior. Con estos datos, la cuota de mercado mensual de los vehículos con enchufe alcanza el 22,3%, consolidándose de forma clara como la segunda opción preferida por los compradores.En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), suben un 20,1% este junio, con un total de 96.407 unidades y representando el 63,5% del mercado total. Por tecnología, los híbridos convencionales vuelven a situarse como la primera opción de los usuarios, con el 38,9% de las ventas este mes. Los vehículos alternativos suman el primer semestre 484.928 unidades vendidas.
Estos han sido los 5 vehículos eléctricos más vendidos en julio de 2026:
1.Leapmotor B10
En el mes de julio, el vehículo eléctrico más vendido fue el Leapmotor B10, con 506 matriculaciones.
2.Kia EV3
En segundo lugar se encuentra el Kia EV3, con 454 matriculaciones.
3.BYD Atto 2
Cerrando el podio, el BYD Atto 2 tuvo 434 matriculaciones en el mes de julio.
4.BYD Dolphin Surf
El BYD Dolphin Surf, en cuarto lugar, tuvo 386 matriculaciones.
5.Changan Deepal S05
El Changan Deepal S05, en quinto lugar, tuvo 340 matriculaciones.
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