Zona verde y zona azul en verano: esto es lo que tienes que pagar en el mes de agosto

El verano está en su máximo esplendor en agosto. La Dirección General de Tráfico espera aproximadamente 52,9 millones de desplazamientos en este mes, lo que significará atascos y retenciones en las carreteras españolas. Este dato también expresa que en las grandes ciudades habrá menor afluencia de tráfico y actividad comercial por las vacaciones. Esto hará que el precio del servicio de estacionamiento regulado se modifique en el mes de agosto.

Servicio de estacionamiento regulado en Barcelona / Archivo

¿Qué es el SER y cómo funciona?

El servicio de estacionamiento regulado (SER) es un sistema implementado por varias ciudades, Madrid y Barcelona entre ellas, principalmente en áreas urbanas, con el objetivo de gestionar, regular y controlar el estacionamiento de vehículos en determinadas zonas de la vía pública, y con la finalidad de racionalizar y compatibilizar el uso del espacio público y el estacionamiento de vehículos.

Como hemos dicho, en España se implementan las áreas de aparcamientos regulado para gestionar satisfactoriamente el espacio disponible y mejorar la movilidad urbana. Es muy importante que los conductores se informen sobre las regulaciones de cada ciudad, porque pueden variar los horarios y tarifas. Estas zonas se distinguen por varios colores, y cada una tienes sus propias características:

Zona azul: Está orientada a fomentar la rotación de vehículos. Cualquier conductor puede estacionar abonando la tarifa correspondiente y respetando el tiempo máximo permitido, que suele ser de 2 a 4 horas.

Está orientada a fomentar la rotación de vehículos. Cualquier conductor puede estacionar abonando la tarifa correspondiente y respetando el tiempo máximo permitido, que suele ser de 2 a 4 horas. Zona verde: Prioriza a los residentes, permitiéndoles aparcar sin restricciones de tiempo. Los no residentes suelen estacionar, pero tienen limitaciones de tiempo y tarifas más altas.

Prioriza a los residentes, permitiéndoles aparcar sin restricciones de tiempo. Los no residentes suelen estacionar, pero tienen limitaciones de tiempo y tarifas más altas. Zona naranja: Es similar a la zona verde, pero con algunas variaciones según la ciudad. Generalmente permite el estacionamiento de no residentes durante períodos más cortos y tarifas elevadas.

Es similar a la zona verde, pero con algunas variaciones según la ciudad. Generalmente permite el estacionamiento de no residentes durante períodos más cortos y tarifas elevadas. Zona roja: Es la menos común, y se utiliza en áreas con alta demanda de estacionamiento y establece condiciones específicas para todos los usuarios.

Las diferentes zonas del SER / Archivo

Los precios del SER en las principales ciudades de España

Debes tener mucho cuidado y prestar mucha atención a las regulaciones del servicio de estacionamiento regulado de cada ciudad, porque puede costarte una multa. Por ejemplo en Madrid, desde el 1 de agosto los horarios de la zona SER son únicamente desde las 9:00 hasta las 15:00, por lo que aparcar después de esa hora es totalmente gratuito.

Como hemos dicho, el servicio de estacionamiento regulado presenta un precio diferente en cada ciudad. En Barcelona, tienes diferentes tarifas para cada zona y depende de la etiqueta medioambiental que lleves. Con la tarifa A, te puedes encontrar varios precios: