Uno de cada cinco vehículos vendidos en julio ya es eléctrico

Las matriculaciones de vehículos electrificados (que engloban turismos, cuadriciclos, comerciales, industriales y autobuses 100% eléctricos e híbridos enchufables) cerraron julio de 2026 con un total de 27.550 unidades, lo que supone un incremento del 20,3% en comparación con el mismo mes del año anterior. Con estos datos, la cuota de mercado mensual de los vehículos con enchufe alcanza el 22,3%, consolidándose de forma clara como la segunda opción preferida por los compradores.

En el acumulado de los siete primeros meses de 2026, los vehículos electrificados suman 181.821 unidades vendidas, registrando un repunte del 35,6% respecto a 2025 y representando el 20,4% del mercado total.

Si se analiza el conjunto global de tecnologías de bajas y cero emisiones (electrificados, híbridos no enchufables y gas), las matriculaciones aumentaron un 18,6% en julio hasta alcanzar las 79.496 unidades, elevando su peso en el mercado hasta un destacado 64,3%.

Por tecnologías en el total del mercado:

Eléctricos puros (BEV - Etiqueta Cero): Subieron un 21,4% en julio con 12.156 unidades (un 9,84% de cuota). En el acumulado del año alcanzan las 83.242 matriculaciones (+33,1%).

Subieron un en julio con (un 9,84% de cuota). En el acumulado del año alcanzan las (+33,1%). Híbridos enchufables (PHEV - Etiqueta Cero): Crecieron un 19,4% en el mes hasta las 15.394 unidades (12,5% del mercado). Entre enero y julio acumulan 98.579 ventas (+37,8%).

Crecieron un en el mes hasta las (12,5% del mercado). Entre enero y julio acumulan (+37,8%). Híbridos no enchufables (HEV - Etiqueta ECO): Aumentaron un 19% en julio con 47.738 unidades , siendo la tecnología más vendida del mes ( 38,6% de cuota ). Acumulan 355.154 unidades en el año (+39,8%).

Aumentaron un en julio con , siendo la tecnología más vendida del mes ( ). Acumulan en el año (+39,8%). Vehículos de gas (Etiqueta ECO): Crecieron un 4,8% en julio con 4.208 unidades (3,1% de cuota), aunque en el acumulado anual caen un 23% con 27.493 matriculaciones.

Tres de cada cuatro compras ya apuestan por tecnologías sostenibles

El canal de turismos refleja de forma todavía más nítida esta transformación energética. En julio, las matriculaciones de turismos electrificados, híbridos y de gas aumentaron un 18,5% respecto al año anterior, alcanzando las 76.949 unidades. Esto significa que el 75% de los turismos vendidos en el mes contaban con algún tipo de hibridación o electrificación. Dentro de este grupo, los híbridos no enchufables continuaron al frente del mercado al copar el 46,7% de las elecciones.

En el apartado específico de turismos electrificados (100% eléctricos e híbridos enchufables), julio registró un repunte del 20,1% con 25.229 unidades, lo que representa el 24,8% de la cuota (prácticamente uno de cada cuatro turismos vendidos). En los siete primeros meses de 2026 se acumulan 166.371 turismos electrificados (+34,9%).

Desglosando por tipo de propulsión en turismos, los eléctricos puros (BEV) crecieron un 23,4% en el mes (10.722 unidades), mientras que los híbridos enchufables (PHEV) subieron un 14,2% (14.507 unidades).

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José López-Tafall, director general de ANFAC, indicó que "España continúa avanzando con paso firme hacia la electrificación. En julio, uno de cada cuatro turismos matriculados fue un eléctrico o híbrido enchufable, lo que confirma que la movilidad electrificada ha dejado de ser una opción minoritaria para convertirse en una alternativa cada vez más consolidada entre los ciudadanos."