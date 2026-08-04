Qué significa la señal P-35 y por qué debes tener precaución si la ves en la carretera este verano

La señal P-35 es una de las incorporaciones más recientes al catálogo de señalización vial en España y, pese a ello, continúa generando dudas entre numerosos conductores. Su diseño, con dos flechas que se cruzan dentro de un triángulo de peligro, puede llevar a pensar que advierte de un accidente o de una maniobra prohibida, aunque su función es muy distinta.

En realidad, esta señal indica la proximidad de un tramo de "carril trenzado", una zona habitual en autopistas y vías rápidas donde los vehículos que acceden a la carretera coinciden con otros que se preparan para abandonarla. Esta situación obliga a realizar varios cambios de carril en un espacio reducido, lo que incrementa el riesgo de incidentes.

¿Cómo actuar?

Los carriles trenzados suelen aparecer cuando un carril de aceleración y otro de deceleración comparten un mismo tramo de carretera. Mientras unos conductores intentan incorporarse a la vía principal, otros se desplazan hacia la salida, provocando que ambas trayectorias lleguen a cruzarse y exijan una mayor coordinación entre los vehículos.

En estas circunstancias, el conductor que se incorpora debe ceder el paso a quienes ya circulan por la vía, realizando el cambio de carril únicamente cuando exista espacio suficiente y señalizando la maniobra con antelación. Por su parte, quienes ya transitan por la carretera pueden facilitar la incorporación adaptando la velocidad o cambiando de carril siempre que sea posible y seguro.

Una señal para advertir, no para prohibir

La P-35 no introduce nuevas normas de circulación ni prohíbe cambiar de carril. Su objetivo es advertir de un punto especialmente sensible de la vía para que los conductores aumenten la atención, mantengan la distancia de seguridad y anticipen los movimientos del resto de usuarios.

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Esta señal forma parte de la renovación del catálogo de señalización impulsada por la DGT. Aunque la normativa entró en vigor en julio de 2025, su instalación se está llevando a cabo de forma gradual, sustituyendo las señales antiguas conforme requieren ser reemplazadas.