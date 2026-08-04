Geely E2, el más vendido de su segmento en el mundo, llega a España por menos de 14.000 euros

Geely quiere convertirse en referente del mercado eléctrico español y uno de los modelos con lo que quiere conquistar el segmento de los compactos es el nuevo Geely E2, que llega con un precio de lanzamiento muy competitivo y con mucho equipamiento ya en las versiones de acceso.

El Geely E2 va a esta disponible con dos baterías diferentes y en tres versiones, la Pro, la Pro+ y la Max+. La versión de acceso equipa una batería de 35 kWh y ofrece hasta 252 kilómetros de autonomía WLTP en ciclo combinado, mientras que las versiones superiores incorporan una batería de 47 kWh que permite alcanzar hasta 345 kilómetros WLTP y hasta 497 kilómetros en uso urbano.

Geely E2 Pro. / Geely Auto

Con sus 4,13 metros de longitud, el Geely E2 está pensado como un vehículo práctico para el día a día, pero sin limitarse únicamente a los desplazamientos urbanos. Aunque es verdad que por sus cifras la ciudad va a ser el ambiente en el que mejor se desenvuelva, también está pensado para los desplazamientos interurbanos, por ejemplo, para ir y venir del trabajo.

Puesta a punto para Europa y gran equipamiento

Otro de los elementos diferenciales del Geely E2 es su arquitectura eléctrica específica. El modelo está desarrollado sobre la plataforma GEA de Geely y cuenta con soluciones poco habituales en su segmento, como la tracción trasera y una suspensión trasera independiente multibrazo. La marca asegura que el chasis ha sido adaptado a las necesidades de los conductores europeos después de un proceso de desarrollo específico.

Geely E2 Pro. / Geely Auto

En el apartado práctico, el compacto eléctrico ofrece cinco plazas y un buen aprovechamiento del espacio. Cuenta con un maletero trasero de 375 litros y añade un segundo compartimento delantero de 70 litros para guardar los cables de carga u otros objetos. Con los asientos traseros abatidos, la capacidad total alcanza los 1.320 litros.

Geely E2 Pro. / Geely Auto

Además, Geely apuesta por una dotación tecnológica elevada para su categoría. Toda la gama incluye sistemas de asistencia a la conducción de nivel 2, siete airbags, una pantalla multimedia de 14,6 pulgadas y el sistema Flyme Auto Smart Cockpit. Las versiones más equipadas incorporan incluso un sistema de cámaras con visión panorámica de 540 grados.

Por 14.000 euros cumpliendo condiciones

El Geely E2 se coloca como una de las alternativas más económicas para quienes quieren dar el salto al coche eléctrico. Con oferta de lanzamiento, campañas de descuento y las ayudas del Plan Auto+, el Geely E2 Pro se queda en los 13.990 euros. Tras la fase inicial de reservas, el precio de lanzamiento del E2 Pro será de 14.490 euros con las condiciones comerciales aplicadas y las ayudas.

Noticias relacionadas

Geely E2 Pro. / Geely Auto

El lanzamiento del Geely E2 supone un nuevo movimiento de las marcas chinas para ganar peso en el mercado europeo del coche eléctrico. La compañía llega a España con el respaldo de unas cifras de ventas importantes en otros mercados: el modelo superó las 459.000 unidades vendidas en 2025 siendo el eléctrico más vendido de su segmento en todo el mundo y alcanzó las 800.000 unidades globales comercializadas en menos de dos años.