Mario Román colocó la CFMOTO 450MT en lo más alto de la Red Bull Romaniacs 2026 después de cinco días de competición entre rocas, raíces, fuertes desniveles y largas jornadas de navegación por los Cárpatos del Sur. El deportista español se impuso en la categoría Adventure Ultimate con 14 minutos y 40 segundos de ventaja sobre Pol Tarrés y encabezó una actuación histórica para la firma china, vencedora en las tres clases destinadas a motocicletas de aventura.

La prueba, disputada del 28 de julio al 1 de agosto en Rumanía, está considerada una de las citas de enduro extremo más exigentes del calendario internacional. Su recorrido combina pistas rápidas, caminos rotos y zonas técnicas próximas al hard enduro. Un escenario donde avanzar deprisa sirve de poco si la mecánica, la navegación o la resistencia física fallan antes de alcanzar la meta.

Mario Román reina en Rumanía en la Red Bull Romaniacs 2026 / LESS RARES

Román tomó el mando desde la etapa prólogo y mantuvo el liderato durante las cuatro jornadas posteriores. Su victoria no se construyó únicamente a base de velocidad. También exigió gestionar la ventaja, interpretar correctamente el terreno y conservar la moto en una carrera que castiga cualquier error con minutos perdidos, averías o abandonos.

El resultado adquiere una dimensión especial por la montura empleada. La CFMOTO 450MT es una trail bicilíndrica desarrollada para combinar viajes, carretera y conducción fuera del asfalto, no una ligera máquina de enduro. En Rumanía tuvo que enfrentarse a escalones de piedra, raíces húmedas, pendientes pronunciadas y tramos donde el equilibrio y la tracción resultaban tan importantes como la potencia.

El motor bicilíndrico fue una de las claves de la actuación. Su entrega progresiva permitió buscar agarre en las zonas más delicadas, mientras que la fiabilidad sostuvo el ritmo durante cinco días de máxima exigencia. La Red Bull Romaniacs somete a las motocicletas a golpes, temperaturas elevadas, barro y continuos cambios de superficie, unas condiciones que convierten cada etapa en una prueba de resistencia para la mecánica.

Mario Román reina en Rumanía en la Red Bull Romaniacs 2026 / Red Bull Romaniacs

CFMOTO completó su dominio con la victoria de Rene Columna en Adventure Core y el triunfo del chino He Guishu en Adventure Lite. En esta última clase, la marca ocupó además las tres posiciones del podio. Cerca de 40 participantes procedentes de 15 países compitieron representando al fabricante, con una presencia constante de la 450MT en los primeros puestos desde el prólogo.

La representación española también dejó actuaciones destacadas. Dani Sánchez terminó décimo en Adventure Core después de completar una competición sólida y regular. José Lombardía llegó a la última jornada como líder de la clasificación general de la categoría, tras mantenerse durante toda la prueba entre los competidores más rápidos. Un fallo eléctrico le impidió completar la etapa definitiva y disputar una victoria que había tenido a su alcance.

El desenlace muestra las dos caras de una carrera tan extrema. Mientras Román gestionó sin errores su ventaja hasta la meta, Lombardía perdió sus opciones por una incidencia técnica cuando ocupaba una posición privilegiada. En los Cárpatos no basta con conducir deprisa: cada conexión eléctrica, cada impacto y cada decisión de navegación pueden alterar por completo la clasificación.

Mario Román reina en Rumanía en la Red Bull Romaniacs 2026 / Red Bull Romaniacs

La victoria en Adventure Ultimate refuerza además el papel de Mario Román como embajador de CFMOTO Global. Su experiencia en pruebas extremas permitió llevar una trail de media cilindrada hasta un terreno reservado tradicionalmente a motocicletas mucho más especializadas. El margen sobre Pol Tarrés confirma que no se trató de una aparición puntual, sino de una actuación controlada desde la primera jornada.

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CFMOTO abandona Rumanía con tres victorias de categoría, un triplete en Adventure Lite y una importante demostración de resistencia para la 450MT. La moto confirmó que puede soportar un uso muy alejado de una ruta convencional y competir al máximo nivel sin perder su condición de trail polivalente. Como aspecto susceptible de mejora, el fallo eléctrico sufrido por Lombardía servirá para revisar componentes y protecciones en futuras participaciones, un aprendizaje valioso dentro de un resultado que marca un punto de inflexión para la marca.