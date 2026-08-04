Hay veces que visitar una fábrica te permite descubrir un mundo que ni por asombro te imaginarías. Eso fue lo que nos pasó hace unos días, cuando visitamos la fábrica que el Grupo MAHLE tiene en la localidad alemana de Stuttgart.

Grupo MAHLE: Un servicio postventa sin filtros / R.R.

El primer y sorprendente descubrimiento fue el de saber que no es una empresa al uso. El Grupo MAHLE es una fundación, por lo su finalidad es el beneficio social. Además, en España cuenta con varios centros, que emplean a más de dos mil trabajadores. En Paterna, electrónica y centro de I+D para automoción y movilidad eléctrica. Motilla del Palancar, componentes electrónicos y cargadores para vehículos eléctricos. L'Espluga de Francolí y Montblanc, plantas dedicadas a sistemas térmicos y de fluidos. Palencia, desarrollo y sistemas de asistencia para bicicletas eléctricas. Torrejón de Ardoz, distribución de recambios y postventa. Boecillo, con un centro productivo de componentes electrónicos y placas base.

Para los que tienen una relación con el mundo del motor, el nombre de MAHLE está relacionado con los filtros, pero la compañía va mucho más allá. Los filtros son solo uno de lo que llaman “esenciales” del taller. Acaban de desarrollar el nuevo filtro de habitáculo CareMetix Natural, que mejora significativamente la calidad del aire en el interior del vehículo. Por primera vez, el filtro combina tecnología de filtración sostenible y energéticamente eficiente con lana de oveja.

Grupo MAHLE: Un servicio postventa sin filtros / R.R.

MAHLE está trabajando en desarrollar el taller del futuro. Un espacio en donde, además de desarrollar diferentes partes del vehículo que utilizarán la mayor parte de marcas del sector, hace mucho más fácil el trabajo del mecánico con diferentes herramientas que lo ayudarán en su día a día.

Entre ellos está el “Workshop Portal”, que es un servicio gratuito para profesionales del taller, desde técnicos y asesores de servicio hasta propietarios de talleres, diseñado para ayudarles a conocer las nuevas tecnologías de los vehículos, trabajar de forma más eficiente y aprovechar nuevas oportunidades de negocio.

Grupo MAHLE: Un servicio postventa sin filtros / R.R.

Otro de los productos importantes que aporta el grupo al ecosistema del talleres es el sistema de calibración MAHLE TechPRO Digital ADAS 2.0 con el comprobador de radares de alta precisión RadEsT de Rohde & Schwarz. Por primera vez, los talleres pueden verificar el funcionamiento real de los componentes de radar utilizando escenarios de tráfico realistas. Los resultados son medibles, documentables y reproducibles. Esto aporta un nivel adicional de seguridad y garantiza reparaciones realizadas con los más altos estándares profesionales y, sobre todo, con una máxima seguridad para los clientes.

En el futuro, ya no será necesario que los vehículos acudan al taller. Con MAHLE Mobile Service, serán los técnicos quienes se desplacen hasta el cliente en vehículos de servicio totalmente equipados. Esta ampliación de los servicios más allá de las operaciones tradicionales del taller reduce los tiempos de inmovilización del vehículo, aumenta la comodidad para el cliente y refuerza la posición de los centros de servicio en el mercado.

Grupo MAHLE: Un servicio postventa sin filtros / R.R.

La empresa ofrece conceptos de equipamiento y herramientas especialmente desarrollados que pueden integrarse tanto en nuevos vehículos de servicio como en las flotas de vehículos ya existentes de los talleres. Estas soluciones son personalizables y se adaptan a las necesidades específicas de cada taller.

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En función de la gama de servicios que se desee ofrecer, es posible integrar una amplia variedad de prestaciones, como cambios de aceite, servicios de frenos, inspecciones, diagnósticos y actualizaciones de software, sustitución de baterías de arranque y pequeñas reparaciones eléctricas, reparación de lunas, mantenimiento de sistemas de climatización y diagnóstico de baterías de alta tensión.