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¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en julio de 2026 en España

Te detallamos cuáles fueron las 10 motocicletas favoritas de los conductores españoles en el séptimo mes del año

¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en julio de 2026 en España

¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en julio de 2026 en España / Zontes

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Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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El mercado de las dos ruedas y los vehículos ligeros (categoría L) mantiene el ritmo imparable que ha marcado a lo largo de 2026. Tras cerrar el mes de julio con una subida del 9,2 %, el acumulado de los siete primeros meses del año alcanza las 188.225 unidades matriculadas, lo que representa un crecimiento del 21,2 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las 5 marcas de motos favoritas de los españoles en el séptimo mes de 2026 fueron las siguientes:

  1. Honda
  2. Zontes
  3. Yamaha
  4. Voge
  5. Sym

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En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de julio:

1.Zontes 125X: 2.035 matriculaciones.

Zontes ZT125 X

Zontes ZT125 X / Zontes

2.Yamaha NMAX 125: 1.472 matriculaciones.

La Yamaha NMax 125 sigue siendo, un mes más, la moto más vendida en España, con 652 unidades matriculadas en noviembre (12.082 en total). Su precio de partida es de 3.599 euros.

Yamaha NMax 125 / Yamaha

3.Honda PCX 125: 1.272 matriculaciones.

Honda PCX125, salto de categoría

Honda PCX125 / Honda

4.Zontes 368 G: 1.145 matriculaciones.

La Zontes 368 G es la tercera moto más vendida en España durante noviembre con 479 unidades matriculadas (7.145 en total). Su precio de partida es desde 5.592 euros.

Zontes 368 G / Zontes

5.Sym Symphony 125: 900 matriculaciones.

La SYM Symphony 125 es la cuarta moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 438 matriculaciones (5.835 en total). Su coste inicial es desde 2.299 euros.

SYM Symphony 125 / SYM

6.Yamaha RAYZR: 659 matriculaciones.

Yamaha RAYZR

Yamaha RAYZR / Yamaha

7.Kymco Agility S 125: 593 matriculaciones.

La Kymco Agility S 125 es la séptima moto más vendida en España durante octubre con 448 matriculaciones. Su precio inicial es desde 2.450 euros.

Kymco Agility S 125 / Kymco

8.Honda Forza 125: 541 matriculaciones.

La Honda FORZA 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de noviembre con 343 unidades (5.024 en total). Su precio inicial es de 5.550 euros.

Honda FORZA 125 / Honda

9.Honda SH 125 Scoopy: 531 matriculaciones.

La Honda SH Scoopy 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de octubre con 438 unidades. Su precio de partida es desde 4.190 euros.

La Honda SH Scoopy 125 es la octava moto más vendida en España durante el mes de octubre con 438 unidades. Su precio de partida es desde 4.190 euros. / Honda

10.Voge DS 800 Rally: 502 matriculaciones.

Voge DS 800 RALLY

Voge DS 800 RALLY / Voge

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