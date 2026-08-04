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¿Buscas una moto? Estas son las 10 más vendidas en julio de 2026 en España
Te detallamos cuáles fueron las 10 motocicletas favoritas de los conductores españoles en el séptimo mes del año
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El mercado de las dos ruedas y los vehículos ligeros (categoría L) mantiene el ritmo imparable que ha marcado a lo largo de 2026. Tras cerrar el mes de julio con una subida del 9,2 %, el acumulado de los siete primeros meses del año alcanza las 188.225 unidades matriculadas, lo que representa un crecimiento del 21,2 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Las 5 marcas de motos favoritas de los españoles en el séptimo mes de 2026 fueron las siguientes:
- Honda
- Zontes
- Yamaha
- Voge
- Sym
En cuanto a los modelos, estos fueron los 10 que más se vendieron en el mes de julio:
1.Zontes 125X: 2.035 matriculaciones.
2.Yamaha NMAX 125: 1.472 matriculaciones.
3.Honda PCX 125: 1.272 matriculaciones.
4.Zontes 368 G: 1.145 matriculaciones.
5.Sym Symphony 125: 900 matriculaciones.
6.Yamaha RAYZR: 659 matriculaciones.
7.Kymco Agility S 125: 593 matriculaciones.
8.Honda Forza 125: 541 matriculaciones.
9.Honda SH 125 Scoopy: 531 matriculaciones.
10.Voge DS 800 Rally: 502 matriculaciones.
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