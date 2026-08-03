Las ventas de coches cierran otro mes al alza: más de 749.000 matriculaciones en 2026 lideradas por los motores híbridos

El mercado español del automóvil mantiene el buen ritmo en 2026. Durante el mes de julio se matricularon 101.949 turismos, un 3,7% más que en el mismo mes del año pasado, mientras que el acumulado entre enero y julio alcanza ya las 749.656 unidades, lo que supone un crecimiento del 5,8% respecto al mismo periodo de 2025.

El impulso llega, sobre todo, del canal de particulares, que sigue siendo el principal motor de las ventas con más de 327.000 matriculaciones en lo que va de año, aunque tanto empresas como alquiladores también mantienen una evolución positiva.

Los motores térmicos siguen en caída

Más allá del incremento de las matriculaciones, los datos de julio dejan entrever un cambio en las preferencias de los conductores españoles que se consolida. La electrificación continúa ganando terreno y son los híbridos convencionales (HEV) los que se consolidan como la tecnología dominante, hasta el punto de representar ya el 46,7% de todas las matriculaciones, es decir, prácticamente uno de cada dos coches vendidos en España.

Mientras tanto, los motores tradicionales siguen perdiendo protagonismo. La gasolina reduce su cuota hasta el 21,8% del mercado y el diésel apenas supone ya un 2,8% de las ventas. En paralelo, todas las tecnologías electrificadas mantienen una evolución positiva: los híbridos convencionales crecen un 19,1% en julio, los híbridos enchufables un 17,8% y los eléctricos puros un 23,4%.

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Esta tendencia, además, no es puntual. Si se observa la evolución de los últimos meses, los híbridos llevan todo 2026 moviéndose en torno al 45-47% de cuota, mientras la gasolina continúa cediendo terreno y el diésel se mantiene en mínimos históricos. A estos datos hay que sumar el acusado crecimiento de las tecnologías enchufables y la mejora de los eléctricos puros, que mantienen una penetración en el mercado lenta pero estable representando uno de cada diez coches vendidos.