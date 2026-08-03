El sector de la moto y los vehículos ligeros crece en julio un 9,2 %

El mercado de las dos ruedas y los vehículos ligeros (categoría L) mantiene el ritmo imparable que ha marcado a lo largo de 2026. Tras cerrar el mes de julio con una subida del 9,2 %, el acumulado de los siete primeros meses del año alcanza las 188.225 unidades matriculadas, lo que representa un crecimiento del 21,2 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por categorías, la demanda vuelve a reflejar la fuerza tanto de las dos ruedas como de las alternativas ligeras:

Motos y scooters: El ciclomotor fue el tipo de vehículo que más repuntó en julio con un aumento del 13,9 % , seguido muy de cerca por los scooters ( +12,7 % ) y las motocicletas convencionales ( +2,9 % ). Dentro del ámbito de la motocicleta, el segmento de 125 cc destaca como el motor del mercado, creciendo un 38,6 % en el mes y acumulando un incremento del 38,4 % en lo que va de 2026.

El fue el tipo de vehículo que más repuntó en julio con un aumento del , seguido muy de cerca por los ( ) y las ( ). Dentro del ámbito de la motocicleta, el segmento de destaca como el motor del mercado, creciendo un en el mes y acumulando un incremento del en lo que va de 2026. Vehículos ligeros y cuatro ruedas: El mercado utility & powersport (quads, ATV y boogies) registró la mayor subida porcentual de julio con un salto del 25,7 %. Asimismo, la categoría de microcoches y microvans consolida su gran año con un avance acumulado del 44,8 % hasta julio (un +1,7 % en el cómputo mensual), mientras que los triciclos crecieron un 15,5 %.

El cliente particular sostiene las ventas

En el análisis por canales de venta, el cliente particular volvió a ser el principal motor del sector al registrar un incremento del 10,6 % durante el mes de julio. Por su parte, el canal de empresas mostró una evolución más moderada con un ascenso del 2,4 %, mientras que el canal de alquiler (RAB) experimentó una caída del 35,9 % motivada por la reestructuración y reducción de flotas en esta época del año.

Por comunidades autónomas, el interés por la movilidad ligera se repartió de forma desigual, situando los mayores incrementos mensuales en la zona norte de la península:

Asturias: +30,0 % Navarra: +29,7 % Castilla y León: +28,3 %

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José María Riaño, secretario general de ANESDOR: “El canal particular sigue siendo el gran motor del mercado. Este mes alcanza una cuota del 90,7%, muy por encima de otros segmentos de la automoción, y en el acumulado del año se sitúa ya en el 88,3%. Es un síntoma claro de la buena salud del sector y de la confianza que el comprador particular deposita en estos vehículos, ya sea para su movilidad diaria o para disfrutarlos en su tiempo de ocio”.