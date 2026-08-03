Si usas el parasol como solución definitiva para evitar el calor dentro del coche, estás cometiendo un error

Es uno de los accesorios más populares del verano y también uno de los que peor utilizamos. El clásico parasol reflectante que muchos conductores colocan en el interior del parabrisas ayuda a reducir el calor, pero está lejos de ser la solución más eficaz y así lo concluye un estudio del club automovilístico alemán ADAC.

En el ensayo se compararon siete sistemas de protección solar utilizando varios vehículos idénticos aparcados durante horas bajo el sol. El coche sin ninguna protección alcanzó los 53 ºC en el habitáculo, mientras que las diferencias entre unos sistemas y otros fueron notables.

La solución más efectiva fue una funda parcial que cubre el techo y las superficies acristaladas, capaz de mantener el interior en 43 ºC, es decir, 10 grados menos que un coche completamente expuesto.

¿Pones el parasol dentro del coche? Haces mal

La sorpresa llega con el parasol tradicional. Cuando se coloca por fuera del parabrisas, refleja la radiación antes de que atraviese el cristal y el interior se queda en unos 45 ºC, ocho grados menos que sin protección. Sin embargo, cuando se instala por dentro, como hace la mayoría de conductores, la temperatura apenas baja hasta los 49 ºC, una mejora de solo cuatro grados.

La explicación es sencilla: una vez que los rayos del sol atraviesan el parabrisas, parte del calor ya ha penetrado en el vehículo. Aunque el parasol refleje parte de esa energía, el cristal y el salpicadero ya se han calentado y continúan irradiando calor hacia el habitáculo.

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El ADAC recuerda además que, incluso con temperaturas exteriores inferiores a 30 ºC, el interior de un coche puede superar los 50 ºC en apenas media hora, por lo que insiste en no dejar nunca niños, mascotas o dispositivos electrónicos en el vehículo estacionado al sol. También recomienda buscar sombra siempre que sea posible y ventilar el coche antes de iniciar la marcha.