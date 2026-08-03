Sesenta años pueden parecer una eternidad en el mundo de la automoción. Sin embargo, hay nombres capaces de sobrevivir al paso del tiempo sin perder su significado. Lambretta es uno de ellos. La histórica marca italiana vuelve a poner sobre la mesa una de sus denominaciones más recordadas con la llegada de la nueva J 125, un modelo que no pretende vivir de la nostalgia, sino reinterpretarla para conquistar a una nueva generación de usuarios urbanos.

La nueva J 125 toma como punto de partida aquella Lambretta J de 1964, un escúter que representó el espíritu joven de una época. En lugar de copiar sus formas, la marca ha preferido trasladar aquella filosofía a un producto actual. El resultado es un modelo reconocible como una Lambretta desde el primer vistazo, pero con un lenguaje estético completamente contemporáneo.

Lambretta J 125: el regreso de un icono que mira al futuro sin renunciar a su personalidad / Lambretta

Su rasgo más llamativo aparece justo sobre el escudo delantero. Una pieza inspirada en una tabla de surf rompe con cualquier convencionalismo y se convierte en el elemento central de una imagen desenfadada, fresca y muy personal. No es un simple recurso decorativo. Esa pieza abre la puerta a una de las grandes bazas del modelo: la personalización.

Lambretta ha desarrollado diferentes kits gráficos para modificar parte de la carrocería y permitir que cada propietario configure su escúter prácticamente a medida. A ello se suma la colaboración con el artista neerlandés Piet Linnebank, responsable de la colección Art on Wheels, que convierte la J 125 en un auténtico lienzo sobre ruedas mediante ilustraciones intercambiables con inspiración pop y estética de cómic. Una propuesta poco habitual en el segmento y que encaja perfectamente con el carácter desenfadado del modelo.

Lambretta ha desarrollado diferentes kits gráficos para modificar parte de la carrocería y permitir que cada propietario configure su escúter prácticamente a medida / Lambretta

Aunque la imagen evoluciona, el ADN de Lambretta permanece intacto. La clásica silueta "long and low", con una carrocería alargada y baja, sigue presente, al igual que el característico faro delantero hexagonal. También mantiene una solución técnica que forma parte de la identidad de la marca desde hace décadas: la suspensión delantera de doble brazo articulado con doble amortiguador, una arquitectura prácticamente exclusiva que busca ofrecer estabilidad y precisión de conducción.

En el apartado mecánico, la nueva J 125 apuesta por un motor monocilíndrico de 124,6 centímetros cúbicos, cuatro válvulas, refrigeración líquida y homologación Euro 5. Sobre el papel ofrece el equilibrio que demanda un usuario urbano: suficiente respuesta para desenvolverse con soltura entre el tráfico, consumos contenidos y un funcionamiento refinado para los desplazamientos diarios y las escapadas interurbanas.

En el apartado mecánico, la nueva J 125 apuesta por un motor monocilíndrico de 124,6 centímetros cúbicos, cuatro válvulas, refrigeración líquida y homologación Euro 5 / Lambretta

La parte ciclo también busca ese compromiso entre facilidad de conducción y seguridad. Equipa discos hidráulicos de 220 milímetros en ambos ejes asistidos por un ABS de doble canal y monta neumáticos de 12 pulgadas, una combinación orientada a mantener una buena agilidad sin renunciar a la confianza en frenadas o cambios de dirección.

Las dimensiones juegan igualmente a favor de la accesibilidad. Con un asiento situado a 790 milímetros del suelo, una distancia entre ejes de 1.340 mm y unas proporciones compactas, resulta un escúter pensado para un amplio abanico de usuarios, tanto por talla como por experiencia.

Con un asiento situado a 790 milímetros del suelo, una distancia entre ejes de 1.340 mm y unas proporciones compactas, resulta un escúter pensado para un amplio abanico de usuarios / Lambretta

La tecnología ocupa un papel protagonista. Frente al clasicismo de su imagen, la instrumentación da un salto importante con una pantalla TFT multifunción que permite conectar el teléfono inteligente y acceder a diferentes funciones de forma intuitiva. La conectividad se complementa con tomas USB tipo A y USB-C, un detalle muy práctico en un momento en el que el teléfono forma parte de cualquier desplazamiento.

La llave inteligente también simplifica la convivencia diaria. Basta con llevarla encima para arrancar el vehículo, desbloquear el asiento o localizar el escúter sin necesidad de sacar el mando del bolsillo. El depósito delantero de 9 litros facilita además el repostaje al no obligar a levantar el asiento, mientras que el espacio disponible bajo éste permite guardar un casco integral, uno de esos detalles que marcan diferencias en el uso cotidiano.

Otro aspecto que llama la atención es el respaldo comercial con el que llega al mercado español. La nueva Lambretta J 125 se pone a la venta por 3.999 euros, disponible en cinco colores —rojo, negro, blanco, gris y amarillo— y acompañada por cinco años de garantía, un argumento cada vez más valorado por quienes buscan una compra con vocación de permanencia.

Lambretta J 125: el regreso de un icono que mira al futuro sin renunciar a su personalidad / Lambretta

La llegada de esta J 125 demuestra que Lambretta quiere competir en un segmento donde el diseño vuelve a convertirse en un elemento diferencial. Frente a propuestas que centran todo su discurso en la tecnología o las prestaciones, la marca italiana recupera parte de su legado para construir un producto con personalidad propia, capaz de combinar tradición, creatividad y funcionalidad sin caer en el ejercicio de la nostalgia fácil.

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Como pequeño margen de mejora, habría sido interesante que Lambretta aprovechara esta renovación para incorporar, junto a la conectividad del cuadro TFT, un sistema de navegación integrado o una aplicación con funciones más avanzadas de gestión del vehículo. Completaría una propuesta que ya destaca por diseño y equipamiento, reforzando todavía más su atractivo para un usuario plenamente digital.