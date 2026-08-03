Diez consejos para ganar autonomía en un coche eléctrico y viajar con tranquilidad este verano

La Operación Salida de agosto vuelve a poner a prueba a millones de conductores que recorrerán miles de kilómetros durante sus vacaciones. En el caso de conducir un vehículo eléctrico, una buena planificación y unos sencillos hábitos de conducción permiten optimizar la autonomía, mejorar la eficiencia y afrontar cualquier viaje con total tranquilidad.

Con este objetivo, GAC ha reunido diez recomendaciones prácticas para ayudar a los conductores a obtener el máximo rendimiento de su vehículo eléctrico durante los desplazamientos estivales.

1. Planifica el viaje

Localizar previamente los puntos de recarga y programar las paradas evita imprevistos y permite disfrutar del viaje con mayor tranquilidad.

2. Revisa la presión de los neumáticos

Una presión inferior a la recomendada aumenta el consumo energético, acelera el desgaste y reduce la autonomía. Una simple comprobación antes de salir marca la diferencia.

3. No esperes al último momento para recargar

Durante los días de mayor tráfico es recomendable llegar a los puntos de carga con margen suficiente y evitar apurar la batería innecesariamente.

4. Reserva la carga

En el uso diario resulta aconsejable mantener habitualmente el nivel de carga entre el 20% y el 80%. Antes de un desplazamiento largo sí tiene sentido realizar una carga completa, pero en las recargas en ruta es aconsejable hacerlo hasta el 80% de la capacidad total para ahorrar tiempo: en el último 20% la carga se ralentiza.

Durante los días de mayor tráfico es recomendable llegar a los puntos de carga con margen suficiente / GAC

5. Cuida la batería del calor

Siempre que sea posible, aparca el vehículo en zonas de sombra o garajes cubiertos para evitar una exposición prolongada a temperaturas elevadas.

6. Conduce con suavidad

Las aceleraciones bruscas y las altas velocidades incrementan el consumo energético. Una conducción fluida, relajada y anticipatoria mejora la eficiencia y hace el viaje más confortable.

7. Aprovecha la frenada regenerativa

La recuperación de energía durante las deceleraciones aumenta la autonomía, especialmente en recorridos con desniveles o circulación urbana. En descensos prolongados, regula la velocidad con la frenada regenerativa.

8. Evita transportar peso innecesario

A mayor carga del vehículo, mayor consumo energético. Viajar únicamente con el equipaje imprescindible ayuda a mejorar la eficiencia.

9. Mantén actualizado el vehículo

Las actualizaciones de software incorporan mejoras en la gestión de la batería, el control térmico y la eficiencia energética.

10. La autonomía depende de muchos factores

La autonomía homologada conforme al protocolo europeo WLTP constituye la referencia oficial para comparar vehículos. Sin embargo, el estilo de conducción, velocidad, temperatura exterior, uso del climatizador, orografía o la carga transportada son factores que hacen que la autonomía varíe durante un viaje.

Julián Alonso, presidente de Grupo Invicta, importador oficial de GAC en España, afirma que “hoy es perfectamente posible viajar por España con un vehículo eléctrico con la misma tranquilidad que con cualquier otro automóvil. Una mínima planificación y una conducción relajada y eficiente permiten aprovechar al máximo cada recarga y disfrutar plenamente del viaje”.

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Los modelos eléctricos de GAC incorporan avanzados sistemas de gestión inteligente de la batería, recuperación de energía en la frenada y optimización del consumo, tecnologías diseñadas para maximizar la eficiencia y facilitar tanto el uso diario como los viajes de larga distancia.