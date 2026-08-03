El coste de las baterías cae casi un 40%, pero no se traduce en el precio de los coches eléctricos y estos son los motivos

Uno de los principales factores que explican el elevado precio de los coches eléctricos es el coste de sus baterías. No obstante, aunque los avances tecnológicos y el aumento de la producción han permitido reducir significativamente su coste en los últimos años, ese ahorro todavía no se ha trasladado por completo al consumidor.

Así lo concluye un estudio elaborado por el Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (Fraunhofer ISI) y el International Council on Clean Transportation (ICCT), que analiza la evolución del mercado eléctrico entre 2020 y 2025. Según la investigación, el precio medio de las baterías para vehículos eléctricos descendió entre un 2% y un 24% en términos nominales, al pasar de unos 165-185 euros por kWh a 130-140 euros por kWh. Si se descuenta el efecto de la inflación, la reducción alcanza entre el 35% y el 37%.

Sin embargo, los investigadores destacan que esta caída de costes apenas se ha reflejado hasta ahora en el precio de venta de los vehículos. Lejos de traducirse directamente en coches más baratos, una parte importante del ahorro se ha destinado a mejorar el propio producto.

Durante el periodo analizado, la autonomía media de los vehículos eléctricos aumentó aproximadamente un tercio y también crecieron la potencia y el equipamiento de muchos modelos. Además, los fabricantes han tenido que amortizar las fuertes inversiones realizadas en el desarrollo de nuevas plataformas, tecnologías de baterías y procesos de producción.

Hay margen para que los coches sean aún más baratos

Para Patrick Plötz, responsable del Departamento de Tecnología y Sistemas Energéticos de Fraunhofer ISI y uno de los autores del estudio, la evolución del coste de las baterías deja entrever que todavía existe margen para seguir reduciendo el precio de los coches eléctricos. En su opinión, "la importante caída del coste de las baterías aún no se ha traducido completamente en precios de catálogo más bajos", por lo que el potencial de nuevas reducciones de precio "todavía no se ha agotado".

Esta conclusión coincide con la estrategia que está siguiendo buena parte de la industria. En lugar de trasladar inmediatamente el ahorro al precio final, muchos fabricantes han optado por ofrecer vehículos con mayor autonomía, mejores prestaciones y un nivel tecnológico superior con la reducción de costes de las baterías.

Noticias relacionadas

Los investigadores consideran que, a medida que el mercado madure, aumente la competencia y continúe creciendo la producción de baterías; una parte cada vez mayor de esa reducción de costes podría acabar reflejándose en el precio que paga el comprador.