Ranking
Los 10 coches más vendidos en julio de 2026 en España
Te detallamos cuáles fueron los 10 vehículos favoritos de los conductores españoles en el séptimo mes del año
El mercado español del automóvil mantiene el buen ritmo en 2026. Durante el mes de julio se matricularon 101.949 turismos, un 3,7% más que en el mismo mes del año pasado, mientras que el acumulado entre enero y julio alcanza ya las 749.656 unidades, lo que supone un crecimiento del 5,8% respecto al mismo periodo de 2025.
A lo largo de este mes, las marcas que más vehículos han vendido han sido Toyota, Volkswagen y Kia. Así, los 10 coches más vendidos durante el mes de julio han sido los siguientes:
1.Dacia Sandero
En el mes de julio, el vehículo más vendido fue el Dacia Sandero, con 3.192 matriculaciones.
2.Seat Ibiza
En segundo lugar durante el mes de julio se encuentra el Seat Ibiza, con 2.521 matriculaciones.
3.Toyota C-HR
Cerrando el podio se encuentra el Toyota C-HR, con 2.111 matriculaciones.
4.Peugeot 2008
El Peugeot 2008, en cuarto lugar, tuvo 2.076 matriculaciones.
5.Toyota Yaris Cross
El Toyota Yaris Cross, con 2.005 matriculaciones, ocupa la quinta plaza.
6.Toyota Corolla
El Toyota Corolla, en sexto lugar, tuvo 1.978 matriculaciones.
7.MG ZS
En la séptima plaza, el MG ZS tuvo 1.958 matriculaciones.
8.Nissan Qashqai
En el octavo lugar, el Nissan Qashqai, con 1.859 matriculaciones.
9.Kia Sportage
En el noveno lugar, el Kia Sportage tuvo 1.704 matriculaciones.
10.Seat Arona
En el último lugar, el Seat Arona, con 1.678 matriculaciones.
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