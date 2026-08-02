Los ladrones neutralizan el localizador del coche en minutos y obligan a buscar nuevas soluciones
La evolución de los métodos empleados por los delincuentes pone en cuestión la eficacia de algunos localizadores convencionales y refuerza la apuesta por tecnologías más discretas
Sofía Aladro
El avance de la conectividad en los automóviles ha mejorado la experiencia de los conductores con funciones como la geolocalización, el acceso remoto o la gestión del vehículo desde el teléfono móvil. Sin embargo, esta evolución también ha abierto la puerta a nuevas amenazas, ya que los delincuentes especializados disponen de herramientas capaces de neutralizar en pocos minutos determinados sistemas de localización instalados de serie.
Los expertos advierten de que muchos de estos dispositivos comparten infraestructura con otros componentes electrónicos del vehículo, lo que facilita su identificación y desconexión. Además, el uso de inhibidores de señal o la manipulación del sistema eléctrico permite a los ladrones bloquear el seguimiento del coche y dificultar su recuperación.
La importancia de contar con sistemas resistentes al sabotaje
Ante este escenario, los sistemas de localización ocultos se presentan como una alternativa para aumentar las posibilidades de recuperar un vehículo robado. Al permanecer fuera de la vista y no depender exclusivamente de la conectividad del automóvil, estos dispositivos pueden seguir funcionando incluso cuando los sistemas convencionales han sido inutilizados.
Otra de sus ventajas es el empleo de tecnologías que continúan operativas en entornos donde la señal GPS o de telefonía puede verse comprometida, como garajes subterráneos, contenedores o zonas con inhibidores de frecuencia. Esto permite mantener activo el seguimiento del vehículo en situaciones especialmente complejas.
Tecnología y seguridad antirrobo
La rapidez con la que actúan las bandas especializadas hace que los primeros minutos tras el robo sean determinantes. Contar con soluciones específicamente diseñadas para la recuperación del vehículo puede reducir los tiempos de localización y aumentar las probabilidades de éxito, tanto en automóviles particulares como en flotas de empresas.
En este contexto, LoJack defiende el uso de dispositivos ocultos, autoalimentados y basados en radiofrecuencia como complemento a los sistemas de localización convencionales. Según la compañía, este tipo de tecnología ofrece una mayor resistencia frente a intentos de sabotaje y responde a la creciente necesidad de proteger vehículos cada vez más conectados frente a métodos de robo cada vez más sofisticados.
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