Llevar un automóvil desde la línea de montaje hasta el escaparate del concesionario es mucho más complejo de lo que parece. En el caso de las primeras unidades del Lepas L8 Súper Híbrido desembarcadas en nuestro país, el viaje suma más de 17.000 kilómetros desde Asia. Para responder a la demanda con agilidad, el esquema logístico combina transporte fluvial, transoceánico, ferroviario y por carretera, asegurando la máxima rapidez y el menor impacto ambiental posible.

El primer paso: del río Yangtsé a las dársenas de Shanghái

El recorrido de cada modelo de la marca comienza en la planta de producción de Wuhu, en la provincia china de Anhui. Tras superar un estricto control de calidad inicial al salir de la línea de montaje, los vehículos emprenden un trayecto fluvial de 500 kilómetros a lo largo del río Yangtsé. Esta travesía de dos días conecta la factoría con el puerto de Shanghái, donde se consolidan los lotes de exportación hacia Europa.

Antes de abordar el buque transoceánico, cada coche pasa por una segunda revisión visual para descartar cualquier rasguño o anomalía derivada de los desplazamientos previos.

Travesía transoceánica en buques Ro-Ro

Para cruzar el planeta, los automóviles embarcan en buques Ro-Ro (Roll-on/Roll-off), un sistema donde los vehículos entran y salen de la bodega rodando por sus propios medios. Esta operativa resulta mucho más rápida que el transporte en contenedores y reduce significativamente los riesgos de roces o desperfectos.

La ruta marítima cuenta con dos alternativas según la coyuntura internacional:

Canal de Suez: La vía principal, con una distancia de unos 16.500 kilómetros y entre 25 y 30 días de navegación hasta España.

La vía principal, con una distancia de unos 16.500 kilómetros y entre de navegación hasta España. Cabo de Buena Esperanza: La ruta periférica bordeando el continente africano, que eleva el tiempo en el mar hasta los 40 o 45 días.

Así es la travesía que recorre cada Lepas desde China hasta España / Lepas

Una red portuaria eficiente en la península

Las unidades llegan a nuestro país principalmente a los puertos de Barcelona y Málaga, con el apoyo estratégico de las instalaciones de Motril, Tarragona, Sagunto, Huelva y Sevilla. Diversificar las puertas de entrada permite abastecer con rapidez a la red comercial -que alcanzará los 50 puntos a finales de año- y ahorra unos 1,7 millones de kilómetros anuales en transporte terrestre, evitando la emisión de 1,5 millones de kilos de CO2.

Asimismo, la logística de Lepas integra la movilidad ferroviaria: una lanzadera semanal conecta el puerto de Barcelona con Madrid moviendo hasta 250 vehículos por tren, lo que reduce un 60% las emisiones asociadas a ese trayecto frente al camión convencional.

Inspección exhaustiva y entrega en 48 horas

Tras el desembarque, los coches se trasladan para una revisión técnica individualizada donde se comprueban niveles, estado exterior y donde también se instala la última versión de software. Los equipos de calidad supervisan hasta 200 unidades al día.

Superado este filtro, los automóviles quedan disponibles bajo el sistema FIFO (first in, first out), priorizando la salida de los coches que llevan más tiempo en espera. Una vez que el concesionario realiza la solicitud, la entrega final se completa en un plazo de 12 a 48 horas, cerrando una cadena donde la precisión logística beneficia directamente al comprador.