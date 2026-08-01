El Zeekr 7GT gana julio y arranca la votación de agosto con Changan Deepal S05, Skoda Peaq y Toyota Yaris Cross

El Zeekr 7GT se ha convertido en el ganador de la votación de julio del Premio Coche del Año de los Lectores. El gran turismo eléctrico de la marca premium se impuso al BYD Dolphin G DM-i, un utilitario híbrido enchufable, y al Mercedes-Benz GLC E, uno de los SUV eléctricos más avanzados de la firma alemana.

Votación Premio Coche del Año de los Lectores: Agosto

El modelo ganador combina una silueta de gran turismo con prestaciones propias de un deportivo y un interior pensado para viajar con comodidad. Desarrollado en Europa, el Zeekr 7GT ofrece versiones con tracción trasera o total y potencias comprendidas entre 421 y 646 CV.

Zeekr 7GT / Zeekr

La versión Long Range alcanza hasta 655 kilómetros de autonomía WLTP, mientras que la variante Privilege AWD acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,3 segundos. También destaca por su arquitectura eléctrica de 800 voltios y una potencia máxima de carga de hasta 450 kW.

Con esta victoria, el Zeekr 7GT se convierte en el séptimo ganador mensual de la edición 2026 y toma el relevo del Jaecoo 5 SHS en el palmarés del año.

Vota tu favorito de agosto

Changan Deepal S05, Skoda Peaq y Toyota Yaris Cross se disputan ahora el voto del público este mes.

Changan Deepal S05

El Changan Deepal S05 representa el desembarco de la marca china en España. Se trata de un SUV completamente eléctrico de 4,62 metros de longitud, que combina tecnología, espacio y versatilidad en el uso diario. Equipa una batería LFP de 68,8 kWh y ofrece hasta 485 kilómetros de autonomía WLTP en su versión de tracción trasera. Además, puede recuperar más de 240 kilómetros de autonomía en 15 minutos mediante carga rápida. Su capacidad práctica es uno de sus principales argumentos, con un maletero trasero de 494 litros y un gran compartimento delantero de 159 litros. En el espacioso interior incorpora una pantalla central de 15,4 pulgadas, Head-Up Display con realidad aumentada, cámaras de visión de 540 grados y asistentes de conducción de nivel 2.

Changan Deepal 05 / Changan

Skoda Peaq

El Skoda Peaq se convierte en el nuevo buque insignia eléctrico de la marca checa. Con 4,87 metros de longitud, una distancia entre ejes cercana a los tres metros y capacidad para siete ocupantes, es el SUV más grande y espacioso desarrollado hasta ahora por la firma checa. En configuración de cinco plazas, su maletero alcanza los 935 litros, a los que se suma un compartimento delantero de 37 litros. La gama española contará con una batería de 91 kWh y versiones con tracción trasera o total, con potencias de hasta 220 kW, equivalentes a unos 299 CV. El Peaq ofrece más de 638 kilómetros de autonomía, puede cargar del 10 al 80 % en 28 minutos e incorpora soluciones como conducción con un solo pedal, carga bidireccional y un nuevo sistema multimedia con pantalla vertical de 13,6 pulgadas.

Skoda Peaq / Skoda

Toyota Yaris Cross

El Toyota Yaris Cross renueva su imagen para mantenerse como una de las referencias entre los SUV híbridos urbanos. La actualización introduce un frontal más expresivo, nuevos faros LED, colores adicionales y llantas de nuevo diseño. La gama mantiene el sistema Hybrid 130, con una potencia conjunta de 130 CV, consumos homologados de entre 4,5 y 5,0 l/100 km y la posibilidad de elegir entre tracción delantera o total inteligente AWD-i. El acabado GR Sport refuerza el carácter dinámico del modelo mediante una suspensión y una dirección con ajustes específicos, paragolpes propio, llantas de 18 pulgadas y un interior con asientos deportivos, tapicería tipo ante y detalles inspirados en Toyota Gazoo Racing.

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Toyota Yaris Cross / Toyota

Tres propuestas muy diferentes —un SUV eléctrico tecnológico y versátil, un gran eléctrico familiar de siete plazas y uno de los híbridos urbanos más consolidados— protagonizan la votación de agosto del Premio Coche del Año de los Lectores. La decisión vuelve a estar en manos del público.