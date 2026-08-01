El Real Circulo Artístico de Barcelona acogió recientemente la presentación oficial de Autoart World, una innovadora propuesta cultural y artística que convertirá el Moll Drassanes del Puerto de Barcelona en un espacio único donde convergerán en vivo arte, creatividad, diseño, automoción, gastronomía, espectáculo y sorpresa, coincidiendo con la celebración de la Mercè -la fiesta mayor de la ciudad condal-, durante los días 25, 26 y 27 de septiembre.

Autoart World celebra en Barcelona su décimo aniversario / Facundo Ruiz

La presentación estuvo encabezada por el empresario y productor internacional Charly Meier, creador y CEO de Autoart World, acompañado de José Fèlix Bentz, presidente del Real Círculo Artístico de Barcelona, del creador de la Foodie Black Week, Marc Miramontes y Juan José Mateos, directores asociados de Autoart World Barcelona, y de Salva Vendrell, presidente de Barcelona Restauració y representante de Barcelona Comerç, quienes dieron a conocer los detalles de un evento concebido para acercar el arte contemporáneo a nuevos públicos a través de una experiencia inmersiva y multidisciplinar, convirtiendo automóviles icónicos en auténticas obras de arte vivas.

Autoart World reunirá en Barcelona a artistas, creadores y diseñadores nacionales e internacionales como TVBoy, Plexxo, Liz Macias y Majo Fernández, así como marcas de coches premium, coleccionistas, empresarios y amantes del motor en un espacio ideado para mostrar proyectos inéditos, intervenciones artísticas, exposiciones, música y actividades de networking. Precisamente, Charly Meier destacó la importancia de Barcelona dentro de la expansión internacional del proyecto y su potencial como cuna del arte y de la creatividad, y por ser considerada como la puerta de Europa.

Autoart World celebra en Barcelona su décimo aniversario / Facundo Ruiz

El evento del primer día será de carácter privado y tiene una duración de seis horas, bajo el concepto ‘Gold and White’ se pedirá a todos los invitados un look compuesto de blanco con accesorios dorados para que puedan convertirse también en lienzo de los artistas que intervendrán, a través de su vestuario. Los otros dos días siguientes ya será abierto a la ciudadanía, para que pueda disfrutar de Autoart World Barcelona, que se convertirá en un auténtico museo móvil al aire libre en el puerto de la ciudad condal.

Así mismo, los vinilos retirados de los vehículos intervenidos serán conservados y donados por los artistas y Autoart World, para su posterior venta o subasta con fines benéficos.

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La presentación contó además con la participación de dos figuras destacadas del panorama artístico catalán. Por un lado, Joan Bueno, el emblemático pintor callejero barcelonés de 93 años, considerado uno de los artistas más queridos de la ciudad, y por otro lado, el artista Marcel Aragonès quien realizó una espectacular intervención artística, homenajeando a los universales Miró y Gaudí, en directo sobre un Porsche, cedido gentilmente por el Centro Porsche de Barcelona, ofreciendo a los asistentes una muestra del espíritu que define Autoart World: la transformación del automóvil en un lienzo creativo capaz de unir diseño, emoción y expresión artística en una misma obra.