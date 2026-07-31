Zontes completa su ofensiva tricilíndrica con las nuevas 703T ETC y 703R ETC

La estrategia de Zontes en la media cilindrada da un nuevo paso con la llegada de las 703T ETC y 703R ETC. La firma china no se conforma con haber irrumpido con fuerza en el segmento gracias a la trail 703F y la deportiva 703RR, sino que ahora amplía la familia con dos modelos destinados a públicos muy distintos. Por un lado aparece una Sport Touring pensada para viajar con todas las comodidades y, por otro, una naked que busca conquistar a quienes disfrutan de una conducción más directa sin renunciar a una dotación tecnológica propia de categorías superiores.

Lo interesante de este movimiento no es únicamente el crecimiento de la gama. También demuestra que Zontes ha entendido que la electrónica se ha convertido en uno de los grandes argumentos de compra. Las nuevas 703T ETC y 703R ETC estrenan acelerador electrónico Ride by Wire y una plataforma inercial IMU de seis ejes desarrollada por Marelli, un salto tecnológico que coloca a ambas motocicletas en una posición muy competitiva dentro de un segmento donde cada vez resulta más complicado sorprender.

Zontes 703R / Zontes

Gracias a esta nueva gestión electrónica aparecen ayudas que hasta hace poco parecían reservadas a modelos mucho más caros. El ABS con función Cornering adapta su intervención cuando la motocicleta está inclinada, el control de tracción trabaja con mayor precisión y se añaden elementos tan prácticos como el control de crucero, diferentes modos de conducción y un cambio rápido Quickshift Up & Down que permite subir y bajar marchas sin accionar el embrague. Todo ello no solo mejora la seguridad, sino que también hace más agradable la experiencia de conducción tanto en ciudad como en carretera.

La base mecánica continúa siendo uno de los principales argumentos de la familia 703. El motor tricilíndrico de 699 cc entrega 95 CV a 11.200 rpm y un par máximo de 74,5 Nm a 8.500 rpm, unas cifras que prometen un carácter vivo acompañado del sonido tan particular que ofrecen este tipo de propulsores. A ello se suma un ligero chasis perimetral de aluminio de apenas 12 kilos, acompañado por un basculante fabricado en el mismo material para contener el peso del conjunto.

Zontes 703R / Zontes

La parte ciclo tampoco escatima en componentes de prestigio. Las suspensiones Marzocchi regulables buscan un equilibrio entre confort y eficacia, mientras que la frenada queda en manos de un equipo Nissin delante con bomba radial y pinzas de cuatro pistones, complementado por un freno trasero JJuan. El conjunto se completa con neumáticos Michelin, una combinación que sobre el papel ofrece suficientes garantías para disfrutar de un comportamiento dinámico solvente.

Las dos incorporaciones también comparten un equipamiento poco habitual en esta franja de precio. La iluminación es completamente LED, la batería es de litio, el sistema Keyless alcanza ya su tercera generación y los mandos retroiluminados incorporan un práctico joystick para navegar por los diferentes menús. Tampoco faltan conexiones USB de tipo A y C para mantener cargados los dispositivos electrónicos durante cualquier desplazamiento. Además, ambas estarán disponibles tanto en versión Full como limitada para los usuarios del carnet A2.

Zontes 703R / Zontes

Si la 703R apuesta por la sencillez visual, la 703T pone todo el foco en el confort durante los viajes. Su amplio carenado ofrece una buena protección aerodinámica, mientras que el depósito de 20 litros invita a enlazar muchos kilómetros entre repostajes. La ergonomía también ha sido estudiada para favorecer largas jornadas al manillar sin castigar al usuario.

Su equipamiento confirma claramente esa orientación rutera. De serie incorpora soportes para tres maletas, parabrisas con regulación eléctrica, puños y asiento calefactables, defensas laterales, luces antiniebla, paramanos y un sistema de cámaras delantera y trasera con visión nocturna. A ello se añade una pantalla TFT de ocho pulgadas con conectividad para smartphone, navegación, función mirroring e información en tiempo real sobre la presión y temperatura de los neumáticos. Un nivel de equipamiento que hasta hace muy poco solo encontrábamos en motocicletas considerablemente más costosas.

La 703R interpreta la misma plataforma desde una perspectiva completamente distinta. El carenado desaparece para dejar protagonismo al chasis de aluminio y a una estética musculosa que encaja perfectamente en el segmento naked. La posición de conducción promete una mayor implicación del usuario y una respuesta más inmediata en carreteras de curvas, manteniendo toda la electrónica Marelli como principal aliada.

Su instrumentación recurre a una pantalla TFT de 6,75 pulgadas que ofrece conectividad, navegación, mirroring y monitorización de la presión y temperatura de los neumáticos, además de incorporar puños calefactables de serie, un detalle que demuestra la intención de Zontes de diferenciarse también por equipamiento.

Zontes 703R / Zontes

En el apartado económico vuelve a situar otro de sus argumentos de peso. La 703R ETC llegará este otoño por 6.488 euros, mientras que la completa 703T ETC costará 7.288 euros. Ambas incluyen cinco años de garantía y seguro gratuito durante el primer año, una combinación difícil de igualar si se compara con gran parte de sus rivales directos.

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Con estas dos novedades, Zontes construye una familia tricilíndrica coherente, tecnológica y capaz de cubrir perfiles de usuario muy diferentes sin disparar el presupuesto. La relación entre equipamiento, prestaciones y precio vuelve a ser su principal carta de presentación. Como pequeño margen de mejora, será el momento de comprobar cuando lleguen las primeras unidades si toda esa sofisticada electrónica mantiene el mismo nivel de refinamiento y funcionamiento en el uso diario que promete sobre el papel, un aspecto decisivo para consolidarse frente a fabricantes con una trayectoria mucho más larga en este segmento.