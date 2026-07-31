Todo lo que debes tener en cuenta si viajas en coche eléctrico este verano

Viajar en coche eléctrico durante el verano no exige convertir cada desplazamiento en una operación matemática, pero sí requiere algo más de preparación que hacerlo con un vehículo de combustión. La disponibilidad de los cargadores, la temperatura, la velocidad o el equipaje pueden alterar el consumo y obligar a modificar una ruta inicialmente sencilla.

Una guía difundida por GAC reúne diez recomendaciones para aprovechar mejor la autonomía y proteger la batería durante las vacaciones. Algunas dependen del propio vehículo, mientras que otras responden al sentido común: conocer dónde se va a cargar, no agotar innecesariamente la batería y dejar cierto margen ante cualquier imprevisto.

Preparar la ruta y calcular una alternativa

El primer paso consiste en localizar los puntos de recarga antes de salir. No basta con encontrar un cargador próximo a la carretera: también conviene comprobar su potencia, el método de acceso y si existen otras instalaciones cercanas en caso de que esté ocupado o fuera de servicio. En periodos de gran movilidad, como los fines de semana de julio y agosto, ese plan alternativo adquiere especial importancia. Llegar a una estación con la batería prácticamente agotada limita mucho las opciones y puede convertir una incidencia menor en una espera prolongada.

La autonomía indicada por el coche irá variando según el ritmo de marcha, la temperatura, la orografía y el peso transportado. Resulta más útil revisar periódicamente la estimación de llegada que intentar respetar a toda costa el itinerario inicial. Hay que adaptarse a las circunstancias.

Con coche eléctrico es esencial preparar antes el viaje calculando las recargas / Volkswagen

Comenzar el viaje con la batería al 100 % permite disponer del máximo alcance cuando se afronta un recorrido largo. Para el uso cotidiano, la recomendación es mantener habitualmente la carga entre el 20 % y el 80 %, reservando la capacidad completa para aquellas jornadas en las que realmente vaya a aprovecharse.

También puede ser práctico elegir un hotel, apartamento o destino que permita recargar durante la noche. Empezar cada etapa con energía suficiente reduce la dependencia de los cargadores rápidos situados en carretera.

El consumo no depende sólo de la velocidad

La autonomía homologada según el ciclo WLTP sirve como referencia, pero no garantiza que esa distancia pueda recorrerse en cualquier circunstancia. La velocidad, el uso del climatizador, la temperatura exterior, los desniveles y la carga transportada pueden modificar de forma apreciable el resultado real.

En autopista, mantener un ritmo constante y evitar aceleraciones innecesarias ayuda a contener el gasto de energía. No se trata de circular anormalmente despacio ni de renunciar al aire acondicionado, sino de conducir con suavidad y anticiparse al tráfico.

La frenada regenerativa permite recuperar parte de la energía durante las deceleraciones. Su aportación suele resultar más perceptible en ciudad o en recorridos con desniveles, donde se reduce la velocidad con mayor frecuencia. En una autopista completamente llana y a ritmo estable, las oportunidades de regeneración son menores.

El coche eléctrico consume más energía en vías rápidas / PHILIPPRUPPRECHT

El peso también cuenta. Un maletero lleno por las necesidades propias de las vacaciones es inevitable, pero transportar objetos que no van a utilizarse solo aumenta la carga del vehículo. Accesorios exteriores o equipaje voluminoso pueden influir igualmente en la eficiencia, por lo que conviene emplearlos únicamente cuando sean necesarios.

Otro elemento sencillo de comprobar es la presión de los neumáticos. Circular con valores incorrectos puede elevar el consumo y afectar al comportamiento del coche. La revisión debe realizarse siguiendo las indicaciones previstas para la carga que vaya a soportar el vehículo.

Mantener el coche fresco y actualizado

Las temperaturas elevadas afectan tanto al consumo como a la gestión térmica de la batería. Siempre que sea posible, es recomendable estacionar en zonas de sombra o en aparcamientos cubiertos para evitar una exposición prolongada al sol.

Mantener el vehículo actualizado también puede influir en su eficiencia. Las nuevas versiones de software pueden introducir ajustes en la gestión de la batería, el control térmico o el cálculo de autonomía. No es necesario actualizar el coche justo antes de salir, pero sí comprobar con antelación que no haya ninguna intervención pendiente.

Recarga de un coche eléctrico / Neomotor

La mejor estrategia combina planificación y flexibilidad: salir con carga suficiente, evitar llegar al límite, conocer una alternativa y adaptar las paradas a la evolución real del consumo. Con esas precauciones, viajar en coche eléctrico en vacaciones deja de depender de una cifra teórica y pasa a gestionarse como cualquier otro desplazamiento largo.

Tres eléctricos ante un trayecto de 400 kilómetros

Un mismo recorrido puede requerir estrategias muy diferentes según la autonomía disponible. En un trayecto hipotético de 400 kilómetros, un coche urbano que homologue alrededor de 300 kilómetros necesitará al menos una parada. Intentar apurar toda su capacidad dejaría muy poco margen ante un desvío, una subida prolongada o un cargador ocupado.

Con un compacto o SUV que anuncie entre 450 y 500 kilómetros WLTP, tampoco alcanzará el objetivo a no ser que tengamos la orografía de cara, vayamos muy despacio y con la mínima carga de peso. Sin embargo, una breve recarga intermedia puede suficiente para llegar a destino.

Un eléctrico que supere los 600 kilómetros homologados dispondría, sobre el papel, de margen suficiente para completar ese mismo recorrido sin cargar. Aun así, la autonomía final seguiría condicionada por la velocidad, la climatología y la orografía.

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Estos ejemplos no permiten calcular una ruta real sin conocer el consumo concreto del vehículo. Sirven para entender que la cifra oficial no debe interpretarse de manera aislada y que un margen prudente simplifica el viaje.