BYD se atreve a entrar en el segmento más específico de Japón: así es el Racco, su nuevo kei car

BYD, fabricante líder de vehículos electrificados en todo el mundo, acaba de presentar un nuevo modelo muy específico que le abre la puerta de uno de los segmentos más cerrados de Japón.

Es el BYD Racco, un kei car diseñado específicamente para Japón que representa a la perfección la estrategia del fabricante chino para conquistar cada mercado en el que aterriza.

Y es que el segmento de los kei cars japoneses apenas cuenta con modelos extranjeros debido a lo estricto de los requisitos de fabricación y a lo específico de estos modelos.

BYD Racco, pequeño y eléctrico

Para que un coche sea considerado kei car (y poder disfrutar de las ventajas y los incentivos fiscales asociados), debe cumplir con una serie de características: una longitud máxima de 3,40 metros, una anchura máxima de 1,48 metros y una altura máxima de 2 metros; un motor de combustión limitado a 660 centímetros cúbicos en modelos térmicos y máximo 64 CV en estos casos. No obstante, muchos de los modelos comercializados ahora tienden a ser eléctricos.

BYD Racco / BYD

El BYD Racco, según la información publicada por la marca, es 100% eléctrico, de tracción delantera y llegará en tres versiones (Racco 200, 300 Plus y 300 Premium) con dos autonomías de entre 210 y 320 kilómetros. Se presenta con la típica carrocería super height wagon típica de los kei cars y tiene unas medidas de 3,395 metros de largo, 1,475 de ancho y 1,8 de alto; con puertas laterales correderas.

Su diseño busca maximizar el espacio interior pese a sus reducidas dimensiones, una característica clave de los kei cars japoneses. Las puertas correderas, habituales en muchos modelos familiares japoneses, facilitan el acceso en espacios reducidos y se adapta a las calles estrechas y plazas de aparcamiento reducidas.

Los kei cars japoneses, tan peculiares como prácticos

Los kei cars son una categoría propia del mercado japonés y, como tal, está dominada por fabricantes locales (Honda N-Box, el Suzuki Spacia, el Daihatsu Tanto o el Nissan Sakura son algunos de los modelos eléctricos más populares). Cuentan con ventajas fiscales y económicas frente a los turismos convencionales, por lo que no es extraño que haya alrededor de un millón y medio de kei cars en Japón, sobre un parque de cerca 4,5 millones de turismos. Según datos de la Japan Light Motor Vehicle and Motorcycle Association, los kei cars representan alrededor del 36-40% de las matriculaciones de turismos nuevos en Japón.

Que un fabricante no japonés, como BYD, apueste por desarrollar un kei car es un hecho poco habitual, ya que esto significa desarrollar un vehículo exclusivamente, con todos los costes que esto conlleva, para un único mercado muy específico. Este movimiento refleja la tendencia de BYD por adaptarse a cada mercado en el que comercializa sus coches, entiendo cada contexto concreto.

¿Será el BYD Racco el nuevo e-Car europeo?

El BYD Racco se va a vender en Japón a partir de 2.145.000 yenes (unos 12.000-13.000 euros al cambio aproximado), antes de aplicar ayudas públicas, por lo que el coste final puede situarse por debajo de los dos millones de yenes. Con estos precios y la tecnología del Racco, BYD va competir con uno de los kei car eléctricos más vendidos en Japón, el Nissan Sakura.

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Además, el desarrollo de este modelo puede ayudar a BYD a sentar las bases de lo que la Unión Europea llama e-Cars: coches eléctricos, pequeños y asequibles para transformar la movilidad sobre todo en las ciudades. El único paso que faltaría sería el de cumplir con los criterios del made in Europe, un problema que se solucionará cuando se inaugure la fábrica en Hungría, la primera planta europea de BYD dedicada a fabricar turismos eléctricos y vehículos enchufables.