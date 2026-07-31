6 trucos para ahorrar al viajar en coche este verano

Después de meses de ajetreadas rutinas y mucho trabajo, llega agosto y con él, las vacaciones. Es el momento ideal para descansar y desconectar, ya sea en la costa, en la montaña, en la segunda residencia o en el extranjero. Sin embargo, también es una época en la que los gastos se disparan.

Además, en la actualidad las vacaciones son cada vez más caras, y por eso desplazarse por carretera hasta el destino vacacional se ha convertido en la opción favorita de todas aquellas personas que buscan reducir el presupuesto de sus vacaciones, sin prescindir del bienestar y la comodidad.

Por ello, a continuación te traemos 6 trucos para que viajar en coche este verano sea lo más fácil -y barato- posible.

1.Revisa el coche

Como en el caso de la salud, mantener el vehículo a punto realizando las revisiones periódicas es la mejor opción para evitar posibles averías y, como consecuencia, arreglos costosos. Echando un ojo al nivel del aceite, del líquido refrigerante o de la batería seguramente nos ahorraremos más de un disgusto (y de dinero) si detectamos a tiempo algo que no funciona como debería.

2.Conduce con cabeza

A la hora de conducir, aumentar excesivamente la velocidad o pilotar con acelerones y frenazos bruscos provocan que el consumo de combustible sea mayor, por lo que es mejor apostar por la conducción eficiente. Además, elementos como los frenos o los neumáticos también sufrirán más y habrá que reemplazarlos antes si no conducimos con tranquilidad.

A la hora de viajar es importante tener en buen estado los neumáticos / Archivo

3.Compara precios

Muchas personas eligen cambiar de seguro antes del verano, o alquilan vehículos en diferentes plataformas para poder desplazarse en sus vacaciones. Sin embargo, es importante comparar entre las distintas opciones, ya que las ofertas pueden variar en función de la antigüedad del carnet de conducir o de los kilómetros que vayas a hacer. Si tienes que pasar la ITV antes de irte de viaje, también es recomendable que compares en distintas estaciones, ya que no cuesta lo mismo en todas.

4.Ojo a los neumáticos

Se trata de una de las partes más importantes del coche, sobre todo a la hora de viajar, ya que juegan un papel muy importante en la conducción y repercuten en gran medida en el consumo de combustible. Tenerlos en buen estado es imprescindible, pero también lo es llevarlos con la presión adecuada para poder viajar sin problemas y de manera eficiente.

5.Compartir coche

A la hora de dividir gastos, es mucho más eficiente (como es lógico) compartir coche, ya sea entre los propios miembros de la familia o con amigos. Sin embargo, si pensabas viajar solo, también puedes ponerte en contacto con otras personas a través de plataformas en las que se ofrecen trayectos en coches de particulares a cambio de cantidades de dinero razonables.

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6.Usa apps de aparcamiento

Circular por la ciudad buscando aparcamiento no solo aumenta el consumo de gasolina, sino que también empeora la calidad del aire. Existen aplicaciones que muestran las zonas en las que hay más probabilidad de encontrar plazas libres y permiten gestionar los pagos sin necesidad de utilizar los parquímetros.