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Las 5 gasolineras más baratas de España para que rellenes tu depósito antes de irte de vacaciones
Si vas a llenar el depósito de tu vehículo hoy a continuación te contamos cuáles son las estaciones de servicio en las que te saldrá más barato
Antes de irse de vacaciones son muchos los conductores que tienen que pasar por la gasolinera para llenar el depósito de su coche debido a los desplazamientos a segundas residencias o el uso de su vehículo con una mayor frecuencia por motivos de ocio.
Si es tu caso, a continuación te contaremos cuáles son las gasolineras más baratas hoy viernes para que puedas aprovecharte de ello.
Trucos para ahorrar gasolina
Si eres de los que usa su coche a menudo, debes saber que acelerar gradualmente y frenar suavemente puede mejorar el ahorro de combustible hasta entre un 15% y un 30% en carretera y entre un 10% y un 40% en ciudad, además de mantener en buen estado otros componentes como los frenos.
Además, un mantenimiento adecuado del vehículo, como utilizar el aceite recomendado, controlar la presión de los neumáticos, cambiar los filtros de aire, limpiar las bujías y preservar la limpieza general del coche, favorece un funcionamiento más eficiente y un menor consumo de combustible.
Por otro lado, a la hora de realizar un desplazamiento algo más largo de lo normal, es importante mantener las ventanas cerradas, ya que abiertas generan mayor arrastre y, por tanto, un mayor gasto de combustible. Siempre que sea posible, es recomendable moderar el uso del aire acondicionado o la calefacción, ya que su uso intensivo también puede afectar negativamente al rendimiento del vehículo.
Las 10 gasolineras más baratas
Si tienes que rellenar el depósito de tu vehículo hoy, te mostramos cuáles son las 10 gasolineras más baratas de la Península (tanto para repostar gasolina como para repostar diésel) para que puedas ahorrarte algo de dinero a la hora de hacerlo.
En cuanto a gasolina, estas son hoy las 5 gasolineras más baratas:
- Petrolis Independents Petro7 Tàrrega (Lleida) - 1.373€
- E.S. Mas Torà (Lleida)- 1.378€
- Carrefour Onda (Castellón) - 1.379€
- Plenergy Vinaròs (Castellón) - 1.379€
- Family Energy (Zaragoza) - 1.379€
En cuanto a diésel, estas son hoy las 5 gasolineras más baratas:
- 06/32718 Valle de la Serena (Badajoz) - 1.399€
- Aliaguilla (Cuenca) - 1.409€
- Verge Loreto Llardecans (Lleida) - 1.420€
- E.S. Mas Torà (Lleida) - 1.438€
- Seragas La Portellada (Teruel) - 1.440€
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