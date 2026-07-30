10 consejos imprescindibles para sobrevivir a la Operación Salida estas vacaciones

Llega el momento más esperado del año para millones de personas: las vacaciones de verano. Sin Embargo, antes de llegar a tu destino de vacaciones, toca enfrentarse a la carretera, el gran reto de la temporada.

Con las previsiones de tráfico alcanzando cifras récord este año, la DGT (Dirección General de Tráfico) y los expertos en seguridad vial insisten en que la paciencia y la planificación son nuestros mejores copilotos. Para que tu viaje sea seguro, fluido y sin imprevistos, tenemos la guía definitiva con los 10 consejos que debes conocer.

1.Planificar el horario para evitar horas punta

El inicio de las vacaciones suele concentrar los mayores flujos de tráfico en franjas muy concretas, el viernes por la tarde y el sábado por la mañana. Siempre que sea posible, se recomienda adelantar la salida a la madrugada o trasladar el viaje a días laborales menos masificados para garantizar una conducción más fluida.

2.Realizar una revisión preventiva del vehículo

Antes de iniciar un trayecto largo, es indispensable comprobar el estado mecánico del coche. Los elementos en los que más atención hay que poner son el nivel de aceite, el líquido de frenos y la presión y el dibujo de los neumáticos.

3.Mantener el habitáculo a una buena temperatura

El calor excesivo en el interior del coche provoca un aumento de la fatiga y disminuye los reflejos. Se recomienda mantener el sistema de climatización entre los 21º y los 23º para asegurar un entorno de conducción cómodo y seguro.

4.Respetar los descansos obligatorios cada dos horas

La fatiga es uno de los factores de riesgo más comunes en estos viajes. Los expertos en seguridad vial recomiendan detenerse cada dos horas o cada 200 kilómetros para estirar las piernas y refrescarse, evitando así la aparición de la somnolencia al volante.

5.Distribuir el equipaje de forma segura en el maletero

La colocación de la carga influye directamente en la estabilidad del vehículo. Los bultos más pesados deben situarse en la parte inferior y lo más cerca posible del eje central. También se debe evitar dejar objetos sueltos en la bandeja trasera, ya que pueden convertirse en “misiles” en caso de frenazo brusco.

6.Consultar el estado del tráfico en tiempo real

Es aconsejable monitorizar la ruta antes de salir y durante el trayecto para detectar con prevención posibles retenciones, accidentes, o desvíos sugeridos. Las herramientas de navegación actuales permiten anticiparse gracias a su información en tiempo real.

7.Eliminar por completo el uso de dispositivos móviles

Las distracciones siguen siendo la principal causa de siniestralidad. Acciones como configurar el GPS o gestionar la música deben realizarse antes de iniciar la marcha. En caso de ser una gestión urgente, debe realizarla el copiloto o detenerse en un área de servicio.

8.Hidratación constante y comidas ligeras

Se recomienda viajar con agua o bebidas refrescantes a mano y evitar las comidas copiosas antes de ponerse al volante, ya que la digestión pesada puede favorecer la aparición de fatiga y falta de atención.

9.Incrementar la distancia de seguridad entre vehículos

Durante las operaciones salidas son frecuentes las retenciones repentinas y los alcances traseros. Mantener una distancia de seguridad con el vehículo delantero permite el margen de tiempo necesario para reaccionar ante una frenada de emergencia sin consecuencias.

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10.Priorizar la calma y la seguridad sobre el horario

El objetivo principal de cualquier viaje vacacional debe ser llegar al destino de manera segura. Ante situaciones de tráfico denso o retenciones, los expertos recuerdan la importancia de mantener la calma y evitar las maniobras bruscas, y asumir que el trayecto ya forma parte de las vacaciones.